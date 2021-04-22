حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية.. الخميس 22 أبريل 2021

تقدمها جاكلين عقيقي

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الترابية، ليوم ٢٢ أبريل ٢٠٢١ على النحو التالي:

وتتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائما على هدف معين ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلون إلى ذلك الهدف.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدا حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم في بعض الأحيان. يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم. يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة في علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.



برج الجدي

مهنياً: تعيش يوما ممتاز لكي تتفاعل مع الآخرين تنشط الزيارات والتنقلات لا تهدأ حركة متواصلة ومثمرة كثف لقاءاتك وإطلالاتك.

عاطفياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكن العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات حاول الهدوء والنقاش معه.

صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في أحسن حال ولا مشكلة صحية فهذه نعمة نادرة اليوم حافظ عليها.

- برج العذراء:

مهنياً: تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضررين، لكنهم لن ينجحوا.

عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دور في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غد أفضل.

صحياً: خطورة جرح كبير قديم في الرأس يرجع مرة أخرى خلال ممارستك إحدى الرياضة، انتبه على صحتك.

- برج الثور:

مهنياً: يخفف عنك أحد الزملاء المخلصين لك الصراعات السابقة التى وقعت لك في العمل ويسهل الخطى أكثر ابتداء من اليوم.

عاطفياً: كن مستعداً لمواجهة طلبات الشريك المتنوعة، وإن كان بعضها يدخل في إطار الشروط الخفيفة وحاول ان تريحه حتى تستمر العلاقة.

صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان قليلة الدسم ومارس الرياضة بشكل منتظم.