مؤتمر طلابي للتسوق الرقمي والأمن السيبراني بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن استعداد الجامعة لعقد المؤتمر الطلابي حول التسوق الرقمي والأمن السيبراني في مايو القادم؛ مؤكدا على دور التطور التكنولوجي في تقدم الأمم، وزيادة قاعدة البيانات الرقمية، وتناقلها عبر الشبكات من خلال أنظمة وأجهزة خاصة بها، مشيرا إلى دور أنظمة الأمن المعلوماتي في حماية قواعد البيانات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك وفق توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

وفي هذا السياق عقد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عددا من الاجتماعات التحضيرية باللجنة الفنية للإعداد للمؤتمر المنتظر عقده في الفترة من ٢٥- ٢٧ مايو القادم بمشاركة الطلاب والطالبات من مختلف الجامعات المصرية، حيث تمت مناقشة استعدادات الجامعة لتنظيم واستضافة المؤتمر الطلابي مع مراعاة واتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية؛ حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات.



كما اجتمع مع المجلس التنفيذي لاتحاد طلاب جامعة قناة السويس بحضور الدكتور محمد الظواهري استشاري الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية. ؛ موضحا أن تخصيص مؤتمر لمثل هذا الموضوع يوضح أهميته، وأهمية حماية المعلومات وقواعد البيانات، وحتى البيانات الشخصية من الاختراق.



وأوضح الدكتور محمد شقيدف أنه تقام على هامش المؤتمر مسابقة أفضل تصميم لتطبيق خدمي للطلبة للهواتف الذكية.

ومن ناحيته أشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة أن المؤتمر الطلابي هو أحد أهم توصيات ندوة التسويق الرقمي والأمن السيبراني التي عقدت خلال شهر رمضان المبارك ضمن خطة الأنشطة الطلابية الموازية.



كما أوضح أن التقدم لمسابقة أفضل تطبيق خدمي للطلبة للهواتف الذكية تستهدف طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمقيدين للعام الجامعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، مضيفاً أنه يمكن التقدم لها في شكل مجموعات عمل مكونة من ٣-٥ طلاب.

يقام المؤتمر تحت إشراف مركز إعداد القادة بالجامعة برئاسة الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورمحمد جودة البقري، والدكتورة مناي شاهين وكيلي المركز لشئون المقر والأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة عبد الله عامر، ومها محمد مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، واتحاد طلاب الجامعة والطالب محمد إبراهيم رئيس الاتحاد.