ضبط 150 كيلو لحوم ومنتجات فاسدة داخل سوبر ماركت بالإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التموين، من ضبط كميات من السلع الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، يفيد بورد معلومات لمباحث التموين تفيد بتداول سوبر ماركت بدائرة ثالث منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وعلى الفور أصدر العميد رشاد الغمراوي، مدير المباحث الجنائية، تعليمات للعميد محمد الأعصر بتشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وأثبتت التحريات صحة المعلومات.

وعقب تقنبن الإجراءات، توجهت قوة من مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين، وتمكنوا من ضبط 150 كيلوجرام مواد غذائية متنوعة من دواجن وجبن وبقوليات ومقرمشيات جميعها تالفة وغير صالحة للاستخدام.

وتمكنوا من ضبط صاحب السوبر ماركت ويدعى "أ.ت"، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكدت مدير أمن الإسماعيلية استمرار الحملات التموينية المكثفة على كافة الأسواق والمحال؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.