الخميس 22 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«قلبي اطمأن وسين».. برامج إنسانية تصدرت التريند في رمضان

أحمد الشقيرى
أحمد الشقيرى

تعتبر المسلسلات من أكثر الاشياء التى يشاهدها الكثيرين خلال شهر رمضان، سواء كانت مصرية أو عربية.

 

ولكن هناك عدد من البرامج فرضت نفسها مؤخرًا على المشاهدين، نظرًا لما تحمله من رسائل أو محتوى مفيد وجيد، الأمر الذى جذب الكثيرين لمشاهدتها، ففى السطور التالية نسلط الضوء على اكثير البرامج التى أثرت بشكل كبير فى المشاهد، خلال شهر رمضان على مدار السنوات الماضية، لعل ابرزها برنامج "قلبى اطمأن" وبرنامج "سين" لـ أحمد الشقيرى.

 

قلبى اطمأن.. «الناس للناس»

قلبى اطمان

«بسم الله نبدأ سعادة جديدة».. هكذا يهدف برنامج قلبى اطمان، فعلى مدار الأربع سنوات الماضية وهدف البرنامج هو مساعدة الناس بدون الإفصاح عن شخصية المساعد والمعروف باسم "غيث".

 

يعتبر قلبي اطمأن، من أكثر البرامج التى تحظى بمشاهدات كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعى،  فهو برنامج خيري عرض رسميًا لأول مرة في 13 مايو 2018.

 

فى هذا الموسم من البرنامج يتطرق الى مساعدة الأشخاص خارج حدود الدول العربية، بهدف نشر التسامح والسلام، حيث يتعمد مقدمو البرنامج جعل شخصية "غيث" مجهولة، وذلك للتركيز في المقام الأول عمل الخير.

 

تناولت الحلقات الأولى من الموسم الرابع والذى يعرض خلال شهر رمضان الى عمال المناجم والنساء الكادحات والعاملات.

 

سين.. «إحسان من الحياة»

أحمد الشقيرى

يعتبر الإعلامى أحمد الشقيرى من أكثر الإعلاميين المؤثرين فى الدول العربية، فمن المعروف انه يقدم محتوى يحمل الكثير من المعلومات والقيم المجتمعية الغائبة عند الكثيرين.

 

استطاع الاعلامى أحمد الشقيرى، أن يكسب قلوب الكثير من متابعية على مدار 11 عام الماضية، من خلال سلسلة برنامجه خواطر، والذي أمتد لأكثر من 10 مواسم.

 

يعتبر أحمد الشقيري من رواد الإعلام الهادف في شمال افريقيا و الشرق الأوسط، معروف بأسلوبه العفوي في تعاطيه للقضايا التي يعالجها، ما جعله قريبا إلى قلوب الملايين من المشاهدين. 

 

ذاع صيته منذ كان يقدم سلسلته الرمضانية '' خواطر'', هذا البرنامج الذي كان يتناول الجوانب الإيجابية و السلبية عند المجتمعات الإسلامية و الغربية، و كان يتطرق إلى مكامن الخلل في بلداننا.

 

يطل الشقيرى علينا هذا العام خلال شهر رمضان ببرنامج "سين" وذلك لتسليط الضوء على إنجازات الدول العربية وكيف تطورت من خلال تقديم نماذج لمشروعات كنا نسمع عنها بالغرب فقط.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعى بالبرنامج، مطالبين بضرورة تعميم افكار البرنامج بكافة الدول العربية، بالإضافة الى إنتشاره أكثر من ذلك.

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