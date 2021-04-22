ارتفاع عدد مرضى كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط إلى 76 حالة

بينهم طفلان

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن ارتفاع حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا والخاضعين حاليًا للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية إلى 76 حالة من بينهم طفلان تحت سن 16 سنة.



وأشار الجمال إلى أن مستشفيات الجامعة تشهد ارتفاعاً فى أعداد المرضى مقارنةً بالشهر الماضي والتى كانت فيه متوسط معدلات الإصابة ما بين 25 مريضًا.



ودعا الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الأفراد من داخل الجامعة أو المجتمع الخارجي لمزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم وتجنب الازدحام ومنع التجمعات وذلك لمنع انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات والأطقم الطبية.



وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن الحالات المعلن عنها اليوم تأتى وفق آخر تقرير رسمي عن أعداد المرضى والذي تضمن إلى وجود بالمستشفى الجامعي الرئيسي 65 حالة سابقة و9 حالات جديدة ، مشيراً إلى استقرار 46 حالة من مرضى فيروس كورونا وعلاج 28 حالة أخرى بالعناية المركزة إلى جانب وجود حالتين مصابة بكوفيد 19 بمستشفى الأطفال الجامعي والذي يقل أعمارهم عن 16 سنة في حالة مستقرة حالة مستقرة.

هذا وتناشد محافظة أسيوط المواطنين تجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الامكان ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.