العراق ليس الأول.. دول كسرت حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

أغلبها في أوروبا

تواتر سريع يحدث عالميًا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، إذ دخلت كثير من الدول الموجة الثالثة منه وتغيير المشهد والترتيب في قائمة الأكثر إصابة، سواء على مستوى الوطن العربي أو على مستوى العالم بأكلمه.

وكسرت بعض الدول مؤخرًا حاجز المليون إصابة وتصدرت المشهد من حيث أعداد الإصابات والوفيات، البعض منها لجأ إلى العودة للإغلاق العام من جديد تقويضًا للجائحة ومنع تفشي المرض، والبعض الآخر شدد الاجراءات الوقائية التي تعضها حكومات تلك الدول.

وبالأمس أصبحت العراق أول دولة عربية تكسر حاجز المليون إصابة بالفيروس، وسط ارتفاع ملحوظ في الآونة الأخيرة للإصابات اليومية، التي باتت تتجاوز الثمانية آلاف كمتوسط بحسب ما تعلنه السلطات هناك.

وتضم العراق 40 مليون نسمة بينما تجري وزارة الصحة 40 ألف فحص يوميًا، فيما استلمت بغداد نحو 650 ألف جرعة من لقاحات مختلفة، أغلبها عبر آلية "كوفاكس" الدولية التي تهدف لتوزيع منصف للقاحات بحيث لا تظلم فئة من المواطنين.

وتلقى حتى الأربعاء 274,343 عراقي جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفق وزارة الصحة التي تجري حملة توعية لإقناع السكان بتلقي اللقاحات، في ظل تشكيك واسع فيها وإحجام عن وضع الكمامات وتردي لأوضاع المستشفيات في العراق.

وبالرغم من أن العراق هي أول دولة عربية تكسر حاجز المليون على المستوى العربي، إلا إنها ليست الأولى على المستوى العالمي فهناك دول عديدة سبقتها بكسر المليون، وترصد "الدستور" أبرزها.

في مطلع إبريل الجاري تجاوزت إصابات فيروس كورونا في رومانيا المليون حالة، منذ الإعلان عن أول إصابة في البلاد في فبراير من العام الماضي، بينما بلغ عدد مرضى وحدات العناية المركزة 1500 مريض يوميًا، فيما يتلقى 12000 مصاب الرعاية في المستشفيات.



وقدمت سلطات رومانيا أكثر من 3.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا لمواطنيها، فيما سجلت أكثر من 25000 وفاة بالفيروس، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الثانية للفيروس، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها.

بينما فرنسا كسرت حاجز المليون في أكتوبر من العالم الماضي، بعد ارتفاع إجمالي الإصابات بها إلى مليون و41 ألفًا و75 حالة إصابة، من بينها 34 ألفًا و508 حالات وفاة بالفيروس، بينما نسبة الوفيات الناتجة عنه بلغت 3.3%.

وفي نوفمبر العام 2020، كسرت إيطاليا حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا، بينما تخطت حاجز المليونين إصابة خلال ديسمبر من العام ذاته، بينما في مارس الماضي كسرت الثلاثة ملايين إصابة بالفيروس منذ ظهور الجائحة.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 3 ملايين و512 ألفًا و453 حالة إصابة، من بينها 107 آلاف و636 حالة وفاة بمرض، بنسبة وفيات بلغت 3.1% تقريبًا، وذلك خلال مارس مطلع العام الجاري.

وفي منتصف العام 2020 الماضي، أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تكسر حاجز المليون إصابة بكورونا، لتضم ثُلث إصابات كورونا في العالم في ذلك التوقيت وبعدد وفيات بلغ 56.8 ألف حالة، بينما حاليًا ارتفعت الإصابات إلى 30 مليونًا و43 ألفًا و662 حالة إصابة، و546 ألفًا و605 حالة وفاة.

وخلال نوفمبر العام الماضي تجاوزت ألمانيا، حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا، إذ سجلت في يوم واحد 22 ألفًا و806 حالة إصابة، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و6 آلاف و394 حالة وقتها، بينما حاليًا تتخطى الإصابات في ألمانيا أكثر من ثلاثة ملايين.

وفي أكتوبر الماضي سجلت المملكة المتحدة أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بداية تفشي المرض، بينما في يناير الماضي سجلت بريطانيا، 59 ألفًا و937 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما جعل البلاد تتخطى حاجز الثلاثة ملايين إصابة.