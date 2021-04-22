الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة بعنوان "السلوكيات الخاطئة في رمضان وتأثيرها على الصحة"

«السلوكيات الخاطئة في رمضان وتأثيرها على الصحة» فى ندوة بالبحيرة

قافلة سكانية بالبحيرة
قافلة سكانية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا  التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.

وأكد المحافظ أنه تم عقد  ندوة بعنوان "السلوكيات الخاطئة في رمضان وتأثيرها على الصحه" بمجلس قرية فيشا التابعة لدائرة مركز المحمودية، حاضرت فيها الدكتورة إيناس الجويلي  مدير عام التأمين الصحي بالبحيرة، مؤكدة أن رمضان أصبح مرتبطا بكثرة تناول الطعام والاسراف فيه، محذرة من خطورة شرب الماء المثلج على الافطار والذى يؤدى شربه إلى حدوث انقباض لعضلات المعدة،  ضرورة تناول الطعام ببطء مع الحرص على تناول خضروات طازجة لما لها من أثر طيب على المعدة لاحتوائها على عدد من العناصر الطبيعية والفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة والضرورية للجسم .

وأكدت “إيناس” أن من العادات الخاطئة الافراط في تناول السكريات مما يؤدى إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم وتراكم الدهون والشعور بالعطش الشديد، كما أن الإكثار من استخدام ملح الطعام  يؤدى الى ارتفاع ضغط الدم و مما يرهق بعض الاعضاء مثل القلب والكلى.

 

وتحدث فضيلة الشيخ على العسال مُبيناً بأن الحكمة من الصيام هو تهذيب النفس وتهيئتها لتقوى الله عز وجل وله اجرا عظيما وليس للإحساس بالفقراء فقط وإلا لما فرضه الله على الناس أجمعين لان فى الصيام مراقبة لله سبحانه وتعالى لأن اعظم جهاد هو جهاد النفس موضحة أهمية فضائل شهر رمضان وما فيه من فرصة عظيمة لإعادة التركيز على نمط حياة صحية وغذائية متوازنة لما في الصيام من فوائد صحية على الجسم.

البحيرة هشام آمنة أمنة محافظ البحيرة محافظة

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