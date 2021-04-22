دمياط تستقبل قافلة غذائية من صندوق تحيا مصر

لتوزيعها على 6 آلاف أسرة

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الخميس، قافلة صندوق تحيا مصر و التي تضمنت 3 سيارات جامبو وسيارة نقل مبرد، محملة بـ 72 طن من المواد الغذائية الجافة بـ 6 آلاف كرتونة، بالإضافة إلى 8 أطنان من الدواجن ليتم توزيعها على 6 آلاف أسرة مستحقة، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، و أحمد خيري، مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر، و دنيا شاهين، منسق الصندوق.

أوضحت محافظ دمياط، أن القافلة تأتى فى إطار حملة أبواب الخير التي أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.

- التوزيع على الأسر المستحقة يتم بالتنسيق مع مديرية التضامن

و نوهت المحافظالى أن عملية التوزيع على الأسر المستحقة ستتم من قبل الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتضم محتويات الكرتونة الغذائية الواحدة ( 4 كيلو أرز، 1.5 مكرونة، عبوة زيت، نصف كيلو فول تدميس، 2 كيلو سكر، عبوة سمن، عبوة شاي، وكيلو بلح).

وقد توجهت الدكتورة منال عوض، بالشكر إلى صندوق تحيا مصر على ما يقدمه من جهد كبير لخدمة الأهالي من خلال تنفيذ قوافل إنسانية ، فضلاً عن الدور الذى يلعبه لتعميق الشراكة مع المؤسسات المختلفة لتنفيذ مبادرات تنموية وخدمية.

فيما ذكر المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، في البيان الصادر عن الصندوق أن حملة أبواب الخير التي جاءت بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، استطاعت توصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 326 أسرة ففي 18 محافظة حتى الآن، منوهًا إلى أنه من المزمع الاستمرار فى عملية التوزيع وصولا إلى 650 الف أسرة خلال الأيام القادمة، وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية التى يقدمها الصندوق للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

قافلة الخير

قافلة الخير