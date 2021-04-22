الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة»

الكشف على 150 مواطنا في قافلة سكانية لإدفينا في البحيرة

قافله سكانية
قافله سكانية

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ، مشيرا إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة" في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية .

 

- قافلة للتوعية بآثار الزيادة السكانية

ونظمت الوحدة المحلية لمركز رشيد برئاسة المهندسة سلوي زكي، بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة وفرع المجلس القومي للسكان، قافلة سكانية شاملة بقرية العامرية الشرقية بقرية ادفينا، إحدى قرى المبادرة الرئاسية وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة حيث تم خلال القافلة التوعية عن آثار الزيادة السكانية وخطورتها على التنمية تحت شعار "الخلفة مسؤولية شارك فى التنمية".

كما تحدث فضيلة الشيخ عماد هيبة، ممثل الأوقاف عن أهمية تعليم الفتيات وتربيتها و تزويجها فى السن المناسب، و عن مشروعية تنظيم الأسرة في الإسلام من كافة جوانب.

-  تقديم خدمات طبية

 و تنك ضمن فعاليات القافلة توقيع الكشف علي 150حالة ما بين "باطنة - أطفال- أنف وأذن - نسا"، كما تم صرف أدوية  ما بين معلق وأقراص وأمبولات وحقن، وبسيارة تنظيم الأسرة المتنقلة، و تقديم خدمات ( 6 كشف وسونار - 4 لولب - 3 حبوب - 2 حقنة 3 شهور -  10 حالات مشورة).

كما شاركت مديرية التضامن بتقديم مساعدات لأهالي القرية والرد على استفسارات بعض الأهالي بالمشاركة مع الجمعيات الخيرية،  كما تم تحصين وتطعيم  ورش بعض الماشية، ووتنظيم ورش لمحو الأمية و تعليم بعض الفتيات والسيدات بعض الأعمال اليدويه من أعمال التريكو، فيما قدمت مديرية الشباب والرياضة تدريبات لأطفال القرية مع عرض رياضي لاستقبال الضيوف.

كما شاركت وزارة التموين بسيارة سلع بسعر مخفض وسيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع، و تم صيانة كشافات القرية من خلال قسم الكهرباء بالمركز، و تم خلال القافلة استكتاب نحو 20 أمي.

البحيرة اللواء هشام آمنة أمنة قافلة محافظة

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