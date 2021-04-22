«الصحة النفسية» تدعم مصابي كورونا بسوهاج

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، تقديم الدعم النفسى للمجتمع المصرى خلال الفترة التى ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، والتى يتم فيها اتخاذ الكثير من التدابير الاحترازية، لتجنب أية آثار نفسية سلبية قد تترتب على تلك الفترة من خلال عدد من فرق الدعم النفسى، للحفاظ على الصحة النفسية للمجتمعات المتأثرة بالفيروس .



وأوضحت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه يتم التواصل المباشر مع مديرى مستشفيات الحجر الصحى للوقوف على احتياجات الفرق العلاجية للدعم النفسى .



وأشارت إلى أن مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدم الدعم النفسى للمرضى والفريق الطبي داخل المستشفيات، تحت إشراف الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث قام الدكتور أكرم أحمد الصاوى مدير عام مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أول أمس الثلاثاء، بزيارة مستشفى حميات سوهاج، وقام بإلقاء محاضرة على أطباء المستشفى عن الأثر النفسي لجائحة كورونا على المرضى وعلى الأطباء.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد وجهت أمس بزيادة عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا إلى 17 مستشفى على مستوى محافظة سوهاج، والتوسع في الطاقة الاستيعابية للأسرة لتصبح 1482 سريرًا داخليًا و 166 سرير عناية مركزة، و58 جهاز تنفس صناعي.

وأشارت إلى أن الأسرة التي كانت مخصصة لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات سوهاج 555 سرير داخلي، و100 سرير عناية مركزة و48 جهاز تنفس صناعي، موضحة أن مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات ويتلقون الرعاية الطبية يبلغ عددهم 398 مريضًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عبر تقنية "الكول كونفرانس"، مع مسئولي مديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات بمحافظة سوهاج، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمحافظة، ومتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في محافظة سوهاج، ونسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء، ونسب تردد حالات الاشتباه على المستشفيات.