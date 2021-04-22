محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا .. مبروك والاختيار

لا أعرف جميع العاملين والقائمين على ادارة محتوي الدراما في الشركة المتحدة التى قدمت موسما هو الأروع في شهر رمضان لكن الأمانة تقتضي ان نتوجه بالشكر لهم، خاصة المسئولين على اختيار النصوص ومتابعة تنفيذها .. من يتصدي لأعمال تتحدث عن القاعدة وعمليات المخابرات و يجعل المشاهدين الذين اعتادوا متابعة أعمال ساذجة يجلسون الان ويتابعون بكل شغف واهتمام فض رابعة ، وتغلي الدماء في عروقهم أثناء متابعة احداث كرداسة، ويشاهدون وقائع ما جري في مصر في هجمة مرتدة .. من يجعل المشاهدين الذين تابعوا باهتمام شديد أحد الأبطال في أدوار البلطجة و بعضهم قلده وهو يجعل خصمه يرتدي قميص النوم، فيحولون ذوق الجمهور لمتابعة أعمال اكثر رقيا، ويحولون نفس البطل لشخص له دور في المقاومة ومحاربة العدو.. هؤلاء يستحقون التكريم، ويستحقون ان نطالب بوضع اسمهم في لوحة شرف لأنهم يديرون معركة وعي بحرفية ويعيدون الدراما المصرية لمكانتها الصحيحة

الاختيار.. حلقة استشهاد محمد مبروك عيشتنا حالة الحزن التى تملكتنا عقب حلقة استشهاد أحمد منسي

الاختيار.. كان الله في عون زوجة الشهيد البطل محمد مبروك وهي تشاهد أخر مراحل حياة الشهيد

الاختيار .. كريم عبد العزيز شك في الضابط خيرت السبكي الذي يعتنق الأفكار التكفيرية.

أغنية محمد منير " زفة شهيد" عن الشهيد محمد مبروك خير ختام للحلقة الموجعة

من وضع صفة صوت مصر قبل اسم محمد منير علي تيتر النهاية يستحق الشكر

استمرار برامج من نوعية "شيخ الحارة والجريئة" واحد من عجائب الزمن .. وأعتقد أن الجهة الوحيدة التى يمكن أن تنقذ المشاهدين من البرنامج هو جهاز حماية المستهلك باعتبار القناة تقدم منتج انتهت مدة صلاحيته

شيخ الحارة والجريئة .. الاعداد الجيد للبرنامج لن يغير شيء في مذيعة تصر على انتزاع مشاهدات عبر الدخول في غرف نوم الفنانين لمعرفة ما دار فيها.

بمناسبة " الجريئة" هناك برنامج أخر في القاهرة والناس اسمه " الجريء، يستضيف نفس النوعيات من الضيوف التى تحكي في نفس الموضوعات التى كان مكانها لينكات " شاهد قبل الحذف"

المداح .. ياسمين طافش أحد ثغرات المسلسل، لم نهتم بكونها لا تنتمي للأرياف لا شكلا ولا مضمونا ولا أداءا ..باعتبارها تفصيلة تختفي وراء السناريو الجيد والاداء الذي يقدمه حماده هلال وبقية النجوم المشاركين، لكن أن يقتل والدها ويتم اتهام حبيبها، ويفترض أن تنهار وتدخل المستشفي ومع ذلك تظهر في المستشفي فول ميك اب لم يمسسه سوء، ورموش وروج .. فدي حاجة في منتهي الـ" ياسمين صبري"

المرة الوحيدة التى وجدت اهتماما بمسلسل فارس بلا جواز، كان في تقرير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي الذي أشاد بالمسلسل ضمن مجموعة أعمال خالية من مشاهد تعاطي المواد المخدرة وأشاد بالمسلسل مؤكدا أنه تميز بخلوه من مشاهد التدخين والتعطي .. وفي اعتقادي لو ركز صناع التقرير قليلا لاكتشفوا أنه خال أيضا من التمثيل .

ضل راجل .. أقدر احساس ياسر جلال كأب يريد الانتقام ممن تعرض لابنته، لكن بالطريقة دي هيوصلهم السنة الجاية ان شاء الله

النمر.. انتهت الشراكة في المول بين محمد رياض وبيومي فؤاد، الذي تم استبداله بمحمد فراج، وعقب توقيع العقود طلبت منهم هنا الزاهد صورة للسوشيال ميديا، فاقتربوا من بعض وأخذت لهم صورة سيلفي .. تقريبا هنا فاكره انها هتحط الصورة على صفحتها في انستجرام.

النمر.. محمد امام بطل الموسم الرمضاني القادم

النمر .. نرمين الفقي لعبت بالصاغة كلها وبالنمر وخبت ال5 مليون دولار

اللي مالوش كبير .. ظهور خالد سرحان في أي مشهد يضيف له

اللي مالوش كبير .. ياسمين والعوضي من أجمل دويتهات رمضان ( ربنا يديمها عليهم نعمة)

اللي مالوش كبير .. خالد الصاوي ما ظهرش الحلقة دي في كيمبنسكي ، لكنه عمل مشهد حلو في عمارته اللي مسكن فيها عيلة غزل وهزقهم

اللي مالوش كبير .. كل حلقات المسلسل التى ظهرت فيها وضاعة عائلة غزل، كوم، والحلقة التاسعة كوم تاني .. تحس انهم رفعوا صيدلية وضاعة

اللي مالوش كبير .. شخصية مينا واخته ماتيلدا تصلح لعمل مستقل وهيكسر الدنيا لان الشخصيات متماسكة وعندها مليون خط دراما

أخيرا سيرة الشهيد محمد مبروك ستعيش أكثر من جماعة الاخوان .. الفاتحة له ولكل شهداء مصر من الجيش والشرطة