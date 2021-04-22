علاء عابد: رئيس الكونجرس اليهودي العالمي أوضح دور مصر التاريخي للعالم

أكد النائب علاء عابد، النائب الـول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الارهاب، أهمية القضايا التى تمت خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرونالد لاودر، رئيس الكونجرس اليهودى العالمى، بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

واعتبر عابد، في بيان، تصريحات "لاودر" التى أشاد فيها بمتانة العلاقات التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة وتقديره لدور مصر المحورى كركيزة للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية إضافة ‘لى إشارته لجهود مصر فى التصدى لخطر الإرهاب ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التى تمر بها المنطقة، بالتوازى مع إنجازاتها على صعيد الإصلاح الاقتصادى ودفع عملية التنمية الشاملة وهو الأمر الذى يرسخ دور مصر التاريخى على مختلف الأصعدة في المنطقة، بأنها دليل قاطع على المتابعة الدقيقة من رونالد لاودر لكل مايدور من قضايا داخل مصر والمنطقة وإفريقيا.

وقال النائب، ‘ن هذه القضايا المهمة من "لاودر" تبعث برسائل واضحة للعالم كله بالدور التاريخى والمحورى والمهم الذى تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والافريقية والدولية، مؤكداً أن رئيس الكونجرس اليهودى العالمى كان واضحاً للغاية عندما أثنى على التجربة المصرية المتفردة فى مكافحة الإرهاب والتوصل لحلول لأزمات المنطقة وفى نفس الوقت تحقق إنجازات على الصعيد الاقتصادى ودفع عملية التنمية الشاملة.

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي برئيس الكونجرس اليهودي العالمي

وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، وكذلك عملية السلام في الشرق الاوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف.

وأكد الرئيس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل أهمية بالغة في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار، خاصةً في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته أشاد "لاودر" بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معرباً عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، ومشيراً إلى جهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب، ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، وذلك بالتوازي مع إنجازاتها على صعيد الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر التاريخي على مختلف الأصعدة في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد السيد الرئيس أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيراً سيادته في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتحقيق عملية المصالحة الفلسطينية، ولتثبيت الهدوء في قطاع غزة، والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع.