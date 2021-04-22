الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لترشيد استهلاك المياه

لحل أزمة النهايات.. تأهيل 395 كيلومتر من ترع المنيا ومصر الوسطى

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية فى مدة عامين.

وأوضحت وزارة الري، أن العمل يستمر من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل غالبا، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات، وفى تناغم تام ضمن مبادرة "حياة كريمة " .
 

المنيا


وواصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل ترع شرق المنيا بإجمالي أطوال  ٩٤.٩٧٣ كيلو متر، بينما تم تنفيذ ٥٠.٦٥٣ كيلو متر.

 

وبلغ إجمالي الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل فى غرب المنيا  ٢١٢.٨١٥ كيلو متر فى حين تم تنفيذ  ٨٥.٥٩١ كيلو متر بنسبة بلغت  ٤٠.٢١ ٪، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع بها. 

 

مصر الوسطي

 

كما تابعت الإدارة العامة لتطوير ري مصر الوسطي، أعمال تأهيل وتبطين الترع المتعبة بإجمالي أطوال متعاقد عليها ٥٨.١٤٥ كيلو متر بينما تم الإنتهاء من تنفيذ ١٦.٨٧٤ كيلو متر بنسبة بلغت ٢٩.٠٢ ٪، بينما تنفذ الإدارة العامة للتوسع الأفقي بأسيوط أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع بأطوال  ٢٨.٠١٥ كيلومتر بينما بلغ إجمالي المنفذ  ١٩.٠٥٥ كيلو متر بنسبة تنفيذ ٦٨.٠١ ٪، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة وضرورة زيادة معدلات الأداء. 

من جانبه أكد المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، مع إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات .

الرى الترع تبطين الترع تاهيل وزاة

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