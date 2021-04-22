«الزراعة» تعقد اجتماعا مع 38 معملا لحل مشاكلها

عقد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة اجتماعا مع الباحثين بجميع المعامل الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 38 معملا فرعيا، لمناقشتهم وحل المشاكل التى تواجههم باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، على مدار أكثر من ساعتين.

وكلف «شاهين» الدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيل المعهد للمعامل الفرعية بمتابعة جميع طلبات الباحثين والعاملين في هذه المعامل وحلها بأسرع وقت ممكن، مشددا على أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير بضرورة التواصل والتلاحم المستدام مع الباحثين بجميع انحاء الجمهورية لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وإزالة العقبات التى تواجههم لتحسين الأداء فى المعامل.

وأشاد مدير معهد صحة الحيوان بدور الباحثين بمختلف المعامل التابعة للمعهد على الجهد المتميز والطفرة الحالية، مشيرا إلى تنفيذ خطة لتدعيم المعامل الفرعية وتسهيل عملهم وتلبية طلبات الباحثين فى دقائق بعد أن كانت تأخذ أيام وربما أكثر من ذلك.

وأكد «شاهين»، أن معهد بحوث صحة الحيوان وباحثيه جزء لا يتجزأ من وزارة الزراعة، مشيرا إلى دورها فى تنفيذ المشاريع القومية طبقا لاستراتيجية مصر 2030، بما ينعكس على تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا عالميا.

وقامت مجموعة من الخبراء فى الأمن والأمان الحيوي بالمعامل والسلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتورة إيناس عبدالرحمن وكيل المعهد للمعامل الفرعية بزيارة مفاجئة إلى فرعى المعهد ببنها بمحافظة القليوبية وشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن استراتيجية المعهد بالاهتمام برفع كفاءة المعامل الفرعية في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان فى تصريحات صحفية، إن مجموعة من الخبراء فى الأمن والأمان الحيوي والسلامة والصحة المهنية سوف تستكمل خطة المعهد بزيارة جميع فروع المعامل بصفة دورية فى جميع أنحاء الجمهورية لمراجعة اشتراطات الأمن و الأمان الحيوي والسلامة والصحة المهنية للاطمئنان على العاملين به والمحافظة على سلامة البيئة المحيطة بالمعامل.