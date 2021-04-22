طالبات «الوراق الثانوية» يقيمون الامتحان التجريبي: «لسه فيه مشاكل»

طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات التجريبية

انتهى طلاب الثانوية العامة من ثالث وآخر امتحان تجريبي، صباح اليوم الخميس، بنظام "التابلت" بهدف اختبار الشبكات والأجهزة الفنية والتقنية لعقد الامتحانات الإلكترونية النهائية خلال شهر يوليو المقبل.

وأدى الطلاب الامتحان في مادتى الجغرافيا والكيمياء من 10 إلى 10.30 صباحًا، ومواد الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية من 11.00 إلى 11.30 صباحًا.

الامتحانات التجريبية فكرة جيدة

ورصدت "الدستور" آراء الطلاب حول ثالث وآخر امتحان تجريبي للصف الثالث الثانوي، وقالت هدير علي إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة الوراق الثانوية، إنه لا يزال هناك بعض المشاكل التقنية والفنية التي تواجههم خلال فتح السيستم والذي يخرج من الامتحان تلقائيًا أو يرفض الدخول من البداية.

واستكملت حديثها بأن تجربة عمل مجموعة امتحانات تجريبية فكرة جيدة لتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات، لافتة إلى أنه من المنتظر إجراء مزيد من الامتحانات التجريبية حتى يتمكن الطلاب من التعامل مع السيستم.

امتحانات تجريبية من المنهج

فيما أوضحت سميرة محمد إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة الوراق الثانوية، أن عمل الامتحانات التجريبية فكرة جيدة لرصد المشكلات التي تواجهه الطالبات خلال الامتحان والعمل على حلها قبل الدخول في الامتحان الرسمي.

وتابعت إن العيب الوحيد في الامتحانات التجريبية أنها ليس لها علاقة بالمنهج فمن الضروري أن تطبق التجربة من داخل المنهج ليتمكن الطلاب من تحديد الصعوبات خاصة في تأدية امتحانات المواد العملي.

في انتظار حل المشاكل التقنية

وأوضحت شهد عثمان إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة الوراق الثانوية، أن السيستم على مدار امتحان ثلاث أيام بشكل تجريبي كان يعمل بشكل جيد لدى معظم الطلاب، إلا أنه كان هناك عدد منهم يعاني من بعض المشكلات.

وأكدت شهد ضرورة النظر للمشكلات التقنية والفنية التي واجهت الطالبات خلال تأدية الامتحانات التجريبيه وحلها بشكل سريع والتدريب مرة أخرى على الامتحان.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على ضرورة تواجد الطلاب بشكل كامل بالمدارس، مؤكدة أن الهدف من الامتحان ليست الأسئلة ولكن الجزء الفني والتقني والتأكد من أن التابليت بحالة جيدة.

طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

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