ضبط 12540 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

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ضبطت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية 12540 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12484 شخصا، وتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 56 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 838 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 262 قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1442 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، ويجري استمرار الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.