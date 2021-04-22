الخميس 22 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

خلال 24 ساعة

ضبط 12540 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

مخالفة لعدم ارتداء
مخالفة لعدم ارتداء الكمامة

ضبطت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية 12540 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12484 شخصا، وتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 56 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 838 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 262 قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1442 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، ويجري استمرار الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. 

 وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

 

حماية قانون الغاز مجلس الوزراء خزانة الضرائب فندق المركزى تراجع

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