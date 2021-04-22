الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بمقر وزارة التعاون الدولي

توقيع اتفاقيات تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم

رئيسة البنك الاوروبي
رئيسة البنك الاوروبي

توقع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، اليوم الخميس، بمقر وزارة التعاون الدولي، عددًا من اتفاقيات التعاون مع رئيسة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

يأتي ذلك خلال زيارة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مصر وتعد هذه الزيارة هي الأولى لها منذ توليها منصبها أكتوبر الماضي، حيث قالت إن الاقتصاد الأخضر والشراكات والقطاع الخاص يأتي على رأس أولوياتها أثناء زيارتها لمصر التي تجرى.

ونشرت “باسو”  تغريدة لها على موقع تويتر بها مجموعة من صور المشروعات المنفذة بالشراكة مع مصر، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كما نشرت صورا لنهر النيل وأهرامات الجيزة قائلة "واحدة من أولى زياراتي الفعلية لمصر كرئيس للبنك الأوروبي".

وبدأت رئيسة البنك الأوروبي زيارتها لمصر أمس الأربعاء، حيث استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى "باسو" على انتخابها كأول سيدة تشغل منصب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربا عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً في ضوء الدور الهام الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لمواصلة مسيرة التعاون المثمر مع البنك الأوروبي، دعماً لأهداف مصر وأولوياتها التنموية، من خلال الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك للسنوات الخمس القادمة، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وضمن فعاليات الزيارة تفقدت رئيسة البنك الأوروبي برفقة وزيرة التعاون الدولي مسرعة الأعمال فلك ستارت ابس، إحدى مسرعات الأعمال، المدفوعة من شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزارة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي القطاع الخاص الاقتصاد الأخضر

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