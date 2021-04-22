الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تضبط شبكة توزيع إنترنت غير مرخصة فى الجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت "بدون ترخيص" بالجيزة، فى إطار جهود ضبط الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات شرطة الاتصالات قيام (نجار مسلح، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة) بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص الجهات المعنية وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون، وذلك من داخل إحدى محال الحاسبات الكائن مقره بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ولجنة فنية من الجهات المعنية تم ضبط المذكور، وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام (8 راوتر، 1 جهاز إكس بوينت، 4 سويتش، 1 جهاز سيرفر، 1 جهاز كمبيوتر بالمشتملات، 1 جهاز واى فاى إس كوم، مجموعة من الشواحن والوصلات الكهربائية) بمواجهة المذكور أقر بإرتكابه الواقعة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي الجيزة أيضا، وردت معلومات تفيد قيام إحدى المطابع بنطاق المحافظة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد الكتب الدراسية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء ذلك النشاط (صاحب مطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة)، إذ قام المذكور بإدارة مطبعة - بدون ترخيص - كائنة بدائرة القسم، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى الذى تخصص فى تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية دون الحصول على تفويضات أو أُذون كتابية من الجهات المختصة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المذكور وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (كمية من الكتب الدراسية لمواد مختلفة - كمية من نماذج  الإمتحانات المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية لمراحل دراسية مختلفة)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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