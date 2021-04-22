محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء مراكز المحلة، سمنود، زفتى وأحياء أول وثان المحلة، مراقب الحسابات ومدير المشروعات بتلك المراكز والأحياء، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف قبل نهاية العام المالي الحالي في ٣٠ يونيو.

وخلال الاجتماع تم مناقشة نسب تنفيذ الرصف في المحلة وزفتى وسمنود، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات المالية مع قرب انتهاء العام المالي، وإعطاء الوقت للجان الاستلام من ممارسة أعمالها حيث لن يتم استلام أي شارع أو طريق دون مطابقته لكافة المواصفات المنصوص عليها في العقود.

كما عقد “رحمي” اجتماعاً بحضور الدكتور سيد فوده المستشار القانوني للمحافظة والمستشار محمد عبد السلام رئيس المكتب القضائي، لمراجعة الموقف القانوني لعدد من القضايا التي تخص المحافظة.

جدير بالذكر أنه يتم رصف ٦٣ شارع بالمحلة، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٣٩ زفتى و ٢٢ سمنود.



كانت أعلنت محافظة الغربيه ، انه جارى العمل في العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة علاوة على الطرق الداخلية والتى تعتبر من اكبر خطة الرصف على مستوى المحافظة والتى تم تنفيذ الاف الشوارع مما أدى إلى وجود حالة من الرضا بين المواطنين بالمحافظ وجاءت خطة الرصف حسب توجيهات رئيس الجمهورية