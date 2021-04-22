الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضمن «حياة كريمة»

بـ16 مليون جنيه.. «مياه مطروح» تقيم محطة لإزالة الحديد والمنجنيز بسيوة

صورة من الموقع
صورة من الموقع

تفقد المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أحد المواقع المقرر تخصيصها لإقامة محطة لإزالة الحديد والمنجنيز جديدة بقرية المراقي فى مدينة سيوة الواقعة على بعد ٣٠٠ كم جنوب غرب مطروح .

 

وفي بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أكد رئيس شركة مياه مطروح أن الزيارة التفقدية بهدف تحديد موقع لإنشاء محطة إزالة الحديد والمنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 م3/اليوم بتكلفة مالية قدرها ١٦ مليون جنيه.


وأوضح أن تنفيذ المحطة الجديدة يأتى ضمن مشاركة الشركة فى مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة ".

 

وأضاف الدكتور إبراهيم خالد، أن الشركة تنفذ ٤ محطات تحلية جديدة بطاقة إنتاجية ١٠٠م٣/يوم فى كل من منطقة "فوكة وكشوك عميرة وشماس والحلازين" بتكلفة إجمالية ٣٢ مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة السلام بمدينة الحمام بتكلفة ٣ ملايين جنيه ومحطة تحلية كلية الزراعة بفوكة بطاقة إنتاجية ٥٠م٣/يوم بتكلفة ٤ ملايين جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة استهدفت فى مرحلتها مشروعات الصرف الصحى بثلاثة قرى، هى: (سيدي شبيب، وزاوية العوامة، وأبومزهود) بتكلفة إجمالية ٣١ مليون جنيه.

 

أهداف مبادرة حياة كريمة

 

1- التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

2- التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

3- الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

4- توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

5- إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

6- تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.

7- الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

8- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

9- إحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

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