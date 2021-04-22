الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

لوضع استراتيجية لتنشيط الجهود

أسقف أبو قرقاص يلتقي بأعضاء اللجنة الأسقفية للدعوات

الانبا بشارة جودة
الانبا بشارة جودة خلال اللقاء

التقي، صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، أسقف أبو قرقاص، مسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بأعضاء اللجنة، وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادي، يأتي ذلك لوضع استراتيجية محددة لتنشيط الدعوات.

و شارك في اللقاء منشطي الدعوات من مختلف الإيبارشيات، وكذلك ممثلين عن الرهبانيات، و دار الحوار حول وضع رؤية للعمل والتفكير في آليات فعالة للاهتمام بالدعوات كجزء هام من حياة الكنيسة.

- استكمال تحضير زيت الميرون

فيما يستكمل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، صلاة تحضير زيت الميرون وزيت الغاليلاون المقدس.

يأتي ذلك بحضور السفير البابوي بمصر نيقولاس هنري، الأنبا كيرلس وليم، رئيس اللجنة الطقسية ومطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وجميع المطارنة أعضاء السينودس البطريركي المقدس والآباء الكهنة من الإيبارشيات المختلفة، بالكلية الاكليريكية بالمعادي.

ويعتبر طقس تقديس زيت الميرون وزيت الغاليلاون هو المرة الثالثة داخل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، خلال الثلاثة عقود الماضية التي يعهد فيها السينودس البطريركي إلى اللجنة الطقسية بالترتيبات اللازمة لإعداد الزيوت المقدسة.

ويذكر أن المرة الأولى كانت عام ١٩٨٩ في عهد مثلث الرحمات البطريرك الكاردينال الأنبا اسطفانوس الثاني، والمرة الثانية كانت عام ٢٠١١ في عهد البطريرك الكاردينال الأنبا انطونيوس نجيب.

 الكنيسة الكاثوليكية تبدأ أكبر أصوامها

والجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بدأت أكبر أصوامها على  الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.


كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أقداس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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