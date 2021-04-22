الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نشاط حركة الرياح وتكاثف السحب في سماء مدينة سفاجا

البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

سحب تغطي سماء البحر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة بعدد من المدن، ونشاطا ملحوظا للرياح، وذلك بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود تقلبات في الطقس خلال الفترة من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل. 

فيما شهد ميناء سفاجا البحري حركة عمل طبيعية بالتزامن من نشاط حركة الرياح وتكاثف السحب في سماء مدينة سفاجا.

وأكد مصدر خاص بميناء سفاجا البحري، لـ"الدستور"، أن حركة الرياح لم تؤثر علي سير العمل بأرصفة الميناء، مشيرًا الي أن العمل يجري في الميناء دون توقف أو تأخير، وأنه في حال سرعة حركة الرياح سيتم اتخاذ اللازم ووقف حركة الإنزال على أرصفة حفاظًا على سلامة العاملين والسفن بالميناء.

البحر الأحمر تعلن الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار

من جانبها، أعلنت محافظة البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزتها ومجالس المدن المختلفة تحسبًا لسقوط أمطار خلال الفترة التي أعلنتها هيئة الأرصاد بعدم استقرار حالة الطقس.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 22 أبريل إلى الثلاثاء 27 أبريل 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى من 22 إلى 29 درجة، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى من 29 تصل إلى 35 درجة، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى من 36 إلى 42 درجة، بينما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى  ودرجة الحرارة الصغرى من 15 إلى 19 درجة، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى من 22 إلى 26 درجة.

كما أوضح بيان لهيئة الأرصاد بوجود نشاط للرياح على العديد من المناطق، وهناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق، من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد 30% على فترات متقطعة.

سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب تغطي سماء البحر الأحمر
سحب حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية البحرالأحمر رفع درجة الاستعداد تحذيرات سقوط أمطار طقس درجة الحرارة ميناء سفاجا

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