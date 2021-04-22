الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق ورشتين بالمنتزه لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

حملة بالمنتزة
حملة بالمنتزة

شن حى ثان المنتزه بالإسكندرية، حملة مسائية، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيسه، أسفرت عن إغلاق وتشميع عدد من الورش وتحصيل غرامات فورية من المخالفين.

رصدت الحملة عددا من حالات الإشغال الخاصة بالمحال التجارية والباعة الجائلين وتم رفعها، تغريم المخالفين بالغرامات الفورية المقررة، خلال خط سير الحملة بكل من شارع (الصفا والمروة بالعصافرة قبلى، 30 عرامة، أسكوت الرئيسي، شارع 10 متفرع من شارع أسكوت) .

استهدفت الحملة الاستجابة لإحدى الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بشأن التضرر من وجود عدد من الورش تعمل لأوقات متأخرة وتسبب إزعاجا للمواطنين وذلك بشارع أبوبكر الصديق المتفرع من شارع 10 أسكوت، حيث توجهت الحملة للمكان المذكور وتم إغلاق وتشميع عدد 2 ورشة.

 

وفي سياق متصل شن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة مكبرة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتفتيش على المطاعم والصيدليات داخل نطاق الحى.
استهدفت الحملة المرور بشوارع جمال عبدالناصر، وخليل حمادة وخالد بن الوليد وإسكندر إبراهيم والبكباشى العيسوى، وأسفرت عن تغريم بعض المطاعم لمخالفة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتفتيش على بعض الصيدليات وعمل محاضر مخالفات، والتحفظ على العديد من  المضبوطات ورفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المارة وإزالة الحواجز الحديدية والأسمنتية والخشبية والكاوتش.

 

حملة بالمنتزة
حملة بالمنتزة
حملة بالمنتزة
حملة بالمنتزة
الإسكندرية المنتزة إغلاق كورونا غرامات

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