بـ100 جنيه.. «حصص مصر» توفر نماذج استرشادية لصفوف النقل

استعدادات لامتحانات أبريل

أتاحت منصة حصص مصر، خدمة جديدة، تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، استعداداً لامتحانات شهر أبريل لصفوف النقل.

وأعلنت منصة حصص مصر، عن توفير نماذج امتحانات شهرية مُجمعة تتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات، وذلك لاتاحة التدريب لطلاب المدارس على امتحانات شهر أبريل المقرر الأسبوع المقبل.

وطالبت منصة حصص مصر، طلاب المدارس العربي واللغات، الراغبين فى الاشتراك للحصول على هذه النماذج الامتحانية المجمعة، بضرورة الاشتراك بمبلغ قدره 100 جنيه فقط بدلاً من 300 جنيه، لإتاحة أكثر من 150 نموذج امتحاني على حصص جونيورز.

وجاء منشور منصة حصص مصر، كالتالي : "الآن على حصص جونيورز.. نماذج الامتحانات الشهرية المُجمعة لشهر أبريل والتي تتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات ..نماذج امتحانات من مصادر معتمدة من الوزارة وبطرق دفع تناسبك...اشترك الآن بـ100 جنيه فقط بدلاً من 300 جنيه: https://jr.hesas.eg/subscription

مدارس عربي - مدارس لغات إنجليزي، خدمة مميزة تقدمها وزارة التربية والتعليم المصرية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي" .

حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات لأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر إبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوي "سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الأسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ إبريل إن شاء الله" بنظام الامتحانات المجمعة، للتقليل من عدد مرات الحضور.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك": أنه سيتم عقد الامتحانات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا مع خالص التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح.