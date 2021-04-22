الخميس 22 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نقيب المحامين مهنئا السيسي بـ«العاشر من رمضان»: نصر صنعه أبطال عظام

رجائي عطية
رجائي عطية

تقدم مجلس نقابة المحامين نقيبًا وأعضاءً، بخالص التهنئة إلى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ القائد الأعلى للقوات المسلحة ـ والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصار العاشر من رمضان.

وأكد رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ أنه كان شاهدًا على العبور الذي عبرته مصر، بقواتها المسلحة، يوم العاشر من رمضان/ السادس من أكتوبر 1973، وذلك عندما ألحق بميدان القتال برفقة قوات الجيش الثاني الميداني والحرب مندلعة على ضفتي القناة.

وأوضح نقيب المحامين، أن الجهد المطلوب كان هائلاً، والمهمة بالغة الصعوبة والدقة؛ تصدى لها قادة عظام، مشيرًا إلى أن هذا النصر صنعه أبطال عظام وساهم فيه جنود بسطاء، بذلوا أرواحهم بسخاء، وروت دماؤهم مياه القناة ورمال الصحراء في سيناء.

 

المحامين نقابة المحامين رمضان القوات المسلحة رجائي عطية

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