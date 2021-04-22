مولودات أبريل يتميزن بالغيرة الشديدة.. صفات كل امرأة من شهر ميلادها

لكل امرأة صفات مختلفة، ولكن هناك صفات يشترك فيها مولودات الشهر الواحد. وهنا تقدم خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك، منى أحمد الصفات الفريدة التي تتميز بها صاحبة كل شخصية من شهر ميلادها.

شهر يناير

تتميز مولودات شهر يناير بإنهن ساحرات، يجذبن إليهن الأنظار أينما كانت، لهذا ينبغي أن يحذرن من جمالهن الذي يجلب لهن الكثير من المضايقات، لكنهن شخصيات قوية، وحازمة، ويفكرن بعقل ومنطق، ومتمسكات بالتقاليد، كما يتمتعن بكونهن بسطاء جدا في ملابسهن، ويكرهن الكذب، ويحبون التجديد.

انفعالاتهن الداخلية لا تظهر على وجوههن، ولا يبدوا عليهن الحزن أو الفرح، فهن شخصيات كتومة، ويحافظن على أسرار الغير، يحببن الجميع ويعملن حساب كل شيء حتى أدق التفاصيل، ويتمهلن قبل أي قرار يتخذوه، خاصة قرار الزواج.

شهر فبراير

شخصيات اجتماعية وقادرة على التعامل مع جميع أنواع البشر باختلاف ميولهم وأهدافهم وثقافاتهم، ويميلن للهدوء ويقدرن المشاعر الرومانسية الرقيقة ويتميزن باستقلالية الرأي، ويعشقن الطبيعة والعطاء.

مولودات هذا الشهر كثيرات الانفعال، ولكن انفعالاتهن دائما مؤقتة، تبدأ بصورة مفاجئة دون أي مقدمات، وتنتهي بنفس الصورة لبساطة وتلقائية روحهن التي تتميز بالخجل والحياء الشديدين، يملكن قدر عالي من السيطرة على النفس وضبط الأعصاب، قدرتهن على العطاء دائما في ازدياد لأنهن شخصيات عاطفية بالفطرة، يميلن إلى الرومانسية في معظم الأحيان، ويتميزن بشخصية مستقلة، وبالحساسيه المفرطة و القلب الرقيق والذكاء الحاد معا.



شهر مارس

هن مثال للسحر والجاذبية، ويمتلكن قدر عالي من الجمال والذكاء، يهتمون بدراسة اللغات الأجنبية ومعروفين بصواب الرأي، ومع ذلك قد يكونوا قاسيين القلب أحياناً.



شهر أبريل

صاحبات شخصية ذكية وحادة، اجتماعيات جدا ومحبات للناس، بشرط أن يكونوا بسطاء وصادقين مع أنفسهم وبعيدين عن الادعاء.

تتميز نساء هذا الشهر بكونهن شخصيات جريئة وعصبية، لا تستسلمن أبدا للأحلام، ويعتنوا جداً بجمالهن ومظهرهن الخارجي، معروفات بكثرة الإنفاق وتبديد المال، يتميزن بالغيرة الشديدة، التي قد تدمر مستقبلهن وسعادتهن، ولا يعرفن الكذب، ويفهمن الأمور بسرعة من نظرة واحدة، ويعشقن الحرية و الإنطلاق، و الذهاب إلى كل مكان مما يجعل الإشاعات تنتشر حولهن.

شهر مايو

سيدات جميلة ومرحة ينظرن إلى الحياة بشكل وردي، يتميزون برفاهية الحس، ويقدمون المساعدة للجميع، ويحققون نجاحات في جميع مراحل عمرها، ولهن قدرة فائقة على تحويل كل شيء و أي شيء من الفشل إلى النجاح، أفكارهن متجددة و خلاقة وحياتهن مسالمة جميلة.

شخصيات فضولية ودائمة السؤال، وسريعة الاستيعاب، لديهن ذاكرة فوتوغرافية يسمعن ويسجلن ما يقال لهن في ذاكرتهن، لا يعرفن الأنانية، ولديهن القدرة على الإمساك بزمام الأمور في مجال العمل.

شهر يونيو

سيدات جميلة وسعداء حظ، مغرمات بالألوان والزهور وبالطبيعة والفنون وعواطفهن الحارة بالرغم من تقلبهن وهوائيتهن مما يجعلهن يبدون اشخاص باردة الإحساس بعض الشيء.

لا يغرهن الكلام العاطفي والمعسول، فهى يحبون بعقلهن، يعشقن المال إلا أنهن يقتصدون أحيانا في المصاريف بما يشبه البخل، ابتسامتهن تفتح لهن الكثير من الأبواب، لهذا فهن يخسرن الكثير عندما يكفون عن أن يكونوا اشخاص بشوشة الوجه، يحبون الحيوانات الأليفة.

شهر يوليو

شخصيات متفائلة دائماً وثابتيين في الرأي يهوون المغامرات الصعبة ولا تتبدل آرائهن، مهما تقلبت الظروف، يتسمون بالخجل و التهذيب، يصدقون بسهولة شديدة كل ما يقال لهن، يقفون بجانب أصدقائهن في كل المواقف وخاصة أصعبها.

أشخاص كثيرة النشاط، وجاديين في العمل، وينجحن أحياناً في المكر والخداع عصبيين ويميلن إلى الوحدة والحزن، وينسوا الاهتمام بصحتهن، ويعتمدن على انفسهن، ويضحون في سبيل سعادة وراحة كل من حولهن.

شهر أغسطس

شخصيات هذا الشهر صلبة الرأي، لا يستسلمن بسهولة، والكلمة دائماً هي كلمتهن مما يسبب الكثير من المشاكل، يحبون الخير ويقدموه للمحيطين بهن بلا حساب، لهن تقاطيع حادة و ملامح قوية، بشوشين الوجه يجذبون لهن الآخرين بمجاملتهن، يفعلون كل شيء كما يحلو لهن، ومن الأفضل ألا ينصحهن أحد بفعل شيىء، فهن متعصبات لرأيهن.

شهر سبتمبر

شخصيات كثيرة الحياء، وحسنة الخلق، وشديدين الذكاء والعاطفة، هادئيين ومتحفظين في تصرفاتهن، اصحاب عقل وحكمة، ومخلصيين جدا في حبهم، لا يسمحن لأحد أن يهينهن أو يقلل من شأنهن.

يحبون الرجل الأنيق المنظم ويكرهون الرجل الكذاب ويحبون الواقعية ولا يتركون نفسهن للأحلام، ينفقون مالهن بحكمة، يبحثون عن عيوب الناس وينتقدوهم بشكل كبير.



شهر أكتوبر

مولودات أكتوبر جميلات وساحرات، ولا يعترفن بالسن، يحبون العلم و الدراسة، يصلن إلى الثروة و الغنى في وقت قصير، أقوياء ويحبون السيطرة، صعبات الإقناع لكنهن شديدين العاطفة، ولديهن غريزة أنثوية قوية، شديدين الإسراف و التبذير.

شهر نوفمبر

صاحبات إرادة قوية ويعشقن الاستقلال، عقلهن يسبق عمرهن وينتظرهن مستقبل مرموق، يتمتعن بضمير حي قادرات على بناء بيت عظيم مفعم بالسعادة والهناء، رياضيين جدًا ويحبون التعاون مع الآخرين في حل مشكلاتهن وذاكرتهن قوية، وعقلهن جبار، وصادقات مع الآخرين، يتمتعن بروح قتالية ويميلن إلى الإسراف.

شهر ديسمبر

يتميزن بنظرتهن المتفتحة على الحياة والبراعة والحكمة وقوة إرادتهن تساعدهن على تحمل الضغوط بقوة و عزم، اشخاص صبورة جداً، وحساسة إلى درجة كبيرة، ويحيطون الآخرين بالحب والحنان، قد يندمون بعض الأحيان على الأشياء التي يدفعن ثمنها بسبب زلة لسان.

من أخطر عيوبهن سرعة نفاذ صبرهن و مللهن الدائم ومرحيين يفتحون قلوبهن للجميع في يسر و بساطة يكرهن الكذب والكذابين، ولايترددن في قول الحق مهما كلفهن ذلك من تضحيات، عاطفتهن مشتعلة دائمًا، و أحياناً يفقدن السيطرة على أعصابهن هن مثال للجاذبية والوضوح والواقعية والاعتزاز والثقة بالنفس.