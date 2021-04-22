تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة ميناء دمياط

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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و494 شاحنة، وبلغت الحاويات الواردة 421 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 3 آلاف و805 حاويات مكافئة.

وأوضح المركز في بيان، اليوم الخميس، أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية 2509 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا وقطار بعد أن فرغ 24 حاوية 40 قدما، وحاويتين 20 قدما قادم من 6 أكتوبر، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115 ألفا و 378 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 127 ألفا و971 طنا.

- تصدير 23 ألفا و358 طنا من البضائع

وأضاف أن صادرات البضائع العامة بلغت 23 ألفا و358 طنا، شملت 1980 طن يوريا، و285 طن بصل، و12 ألفا و618 طن فوسفات، و2879 طن رمل، و2250 طن مولاس، و3 آلاف و40 طن أسمنت معبأ، و306 أطنان خشب، أما الواردات فبلغت 31 ألفا و10 أطنان من البضائع العامة، تضمنت 1.3 ألف طن خردة، و851 طن خشب زان، و14 ألفا و359 طن قمح، و14.5 ألف طن ذرة.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 902 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى (الإمارات، الصين، ألمانيا، أمريكا، مالطا، سنغافورة، إيطاليا، أسبانيا، الهند).

يقع ميناء دمياط على بعد حوالي 8.5 كيلومتر غرب فرع دمياط لنهر النيل، غرب رأس البر، في البحر المتوسط بمدينة كفرالبطيخ، وعلى مسافة حوالي 70 كيلومترًا غرب ميناء بورسعيد، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن مشروع إنشاء ميناء دمياط الجديد بصورة متطورة، على أن تكون طاقته التصميمية 5.6 مليون طن عام 1985 بعدد 14 رصيفًا بإجمالي أطوال 3350م.