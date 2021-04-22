الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خلال 24 ساعة

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و494 شاحنة، وبلغت الحاويات الواردة 421 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 3 آلاف و805 حاويات مكافئة.

 

وأوضح المركز في بيان، اليوم الخميس، أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية 2509 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا وقطار بعد أن فرغ 24 حاوية 40 قدما، وحاويتين 20 قدما قادم من 6 أكتوبر، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115 ألفا و 378 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 127 ألفا و971 طنا.

  - تصدير 23 ألفا و358 طنا من البضائع

وأضاف أن صادرات البضائع العامة بلغت 23 ألفا و358 طنا، شملت 1980 طن يوريا، و285 طن بصل، و12 ألفا و618 طن فوسفات، و2879 طن رمل، و2250 طن مولاس، و3 آلاف و40 طن أسمنت معبأ، و306 أطنان خشب، أما الواردات فبلغت 31 ألفا و10 أطنان من البضائع العامة، تضمنت 1.3 ألف طن خردة، و851 طن خشب زان، و14 ألفا و359 طن قمح، و14.5 ألف طن ذرة.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 902 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى (الإمارات، الصين، ألمانيا، أمريكا، مالطا، سنغافورة، إيطاليا، أسبانيا، الهند).

 

يقع ميناء دمياط على بعد حوالي 8.5 كيلومتر غرب فرع دمياط لنهر النيل، غرب رأس البر، في البحر المتوسط بمدينة كفرالبطيخ، وعلى مسافة حوالي 70 كيلومترًا غرب ميناء بورسعيد، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن مشروع إنشاء ميناء دمياط الجديد بصورة متطورة، على أن تكون طاقته التصميمية 5.6 مليون طن عام 1985 بعدد 14 رصيفًا بإجمالي أطوال 3350م.

ميناء دمياط تداول الشاحنات الترانزيت صومعة الحبوب أسمنت خشب زان قمح ذرة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

نقاش يحاول حرق بائع حياً بسبب 750 جنيها في حلوان

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب: رأس الفيل.. والترجمان المسكين

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخوف.. الفكرة الهلامية السوداء.. والأغراض السياسية!

ماجد حبته

حصاد زيارة ليبيا

مهدى مبارك

مهدى مبارك يكتب.. ليالى الأنس فى فيينا.. البحث عن الله يبدأ «يوم الوقفة»

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا فى القدس المحتلة

فقه بنى إسرائيل (4).. القيامة والخلود .. ما شكل "الآخرة" فى اليهودية؟

الاتحاد الروسي وبرنامج الأغذية العالمي يقدمان مساعدات للفلسطينيين