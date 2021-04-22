الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب «3 ثانوي» يتوافدون على لجان «الامتحان التجريبي الثالث»

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

توافد طلاب الصف الثالث الثانوي العام، صباح اليوم الخميس، على اللجان الامتحانية في اليوم الثالث للامتحان التجريبي لامتحانات الثانوية العامة، وذلك ضمن البروفة الأولى التي قررتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لقياس مدى وكفاءة الشبكات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي أن اليوم الثالث للامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة يخص أيضا طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر.

وشدد الوزير عبر حسابه على فيسبوك أنه سيتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط اليوم، مطالباً جميع الطلاب عدم الدخول من local، قائلاً «لأننا نختبر assessment وحدها».

في السياق، أرسلت المدارس الثانوية تنبيهات لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، بأن اليوم الخميس يعد اليوم الأخير لموعد تسليم الاستمارات الإلكترونية والمستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، والمقرر إطلاقها رسميا في4 يوليو.

وحددت المدارس الثانوية الأوراق المطلوبة لتسليم الاستمارة اليوم الخميس وهي:

1-الاستمارة الإلكترونية + ثلاث نسخ منها

2- أصل شهادة الميلاد حديثة + صورة منها

3- 6 صور شخصية

4- إيصال سداد رسم دخول الامتحان + ثلاث صور منه

5- 10 طوابع دعم وتنمية المشروعات التعليمية فئة 1 جنيه

6- صورة بطاقة الطالب وولي الأمر

7- إيصال تأمين التابلت + ثلاث صور منه

8- حافظة بلاستيك لكل طالب.

الامتحانات التجريبية الثانوية العامة أجهزة التابلت

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