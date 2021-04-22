الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل الصحة لـ«الدستور»: العمل يجري على قدم وساق في المبادرة الرئاسية

قوافل طبية للكشف على أهالي قرى «حياة كريمة» في مطروح

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة في مطروح، إن العمل يجري على قدم وساق في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم إنشاء وحدة صحية جديدة بإدارة الحمام بقرية سيدنا هود ورفع كفاءة وحدة سيدي شبيب وزاوية العوامة، وذلك بتركيب خزانات ورفع كفاءة المباني وتوصيل الكهرباء والمياه.

وأكد وكيل صحة مطروح لـ"الدستور" أنه يتم تنظيم قوافل طبية وعيادات متنقلة للكشف على أهالي القرى المدرجة في مبادرة حياة كريمة بالمجان بالإضافة إلى التثقيف الصحي عن طريق الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات، مشيرا إلى أن جميع المبادرات الرئاسية الصحية تم تفعيلها داخل قرى حياة كريمة بمطروح.  

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أكد لـ "الدستور" إدراج 5 قرى بمحافظة مطروح في مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في العام الأول وهي: "زاوية العوامة بمدينة الضبعة، سيدى شبيب بمدينة الضبعة، أبو مزهود بمدينة براني، وبهى الدين بمدينة سيوة،  سيدنا هود بمدينة الحمام"، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا تذليل كافة العقبات بالتعاون مع الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة فى القطاعات التنموية المختلفة وذلك للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفق المخطط والأعمال المدرجة، مشيرا إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من المبادرة في مرحلتها الاولي 14.215 مواطن.  

وأضاف محافظ مطروح أنه في المرحلة الأولي من  مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة في العام الثاني  تم إدراح 6 قرى جديدة لتطويرها وتوفير حياة كريمة للمواطنين " قرية  السلام بمدينة الحمام، قرية شماس بمدينة برانى، قرية المراقى بمدينة سيوة، قرية فوكة بمدينة الضبعة، قرية  كشوك عميرة وحلازين بمدينة مرسى مطروح "  بتكلفة 177 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم التنفيذ بنسبة 60% وعدد المواطنين المستهدفين من المرحلة الثانية 11.786 مواطن.

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