خبراء: يجب تعزيز الجرعات بثالثة للوصول إلى المناعة المكتسبة

خبراء: لابد من جرعة ثالثة من لقاح كورونا

قالت كبيرة المسؤولين الطبيين والمؤسسة المشاركة لشركة "بايونتيك"، أوزليم توريتشي إن جرعتين فقط من اللقاحات ضد كورونا لا تكفيان للوصول إلى المناعة الكاملة من الفيروس ويجب تعزيزهما بجرعة ثالثة، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "CNBC.

وتابعت: الناس سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة ثالثة من لقاح كوفيد- 19مع تضاؤل المناعة ضد الفيروس.

وتتوقع توريتشي، أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد فيروس كورونا سنوياً، على غرار الإنفلونزا الموسمية، وعزت ذلك إلى توقع العلماء انخفاض المناعة التي يخلقها اللقاح ضد الفيروس مع مرور الوقت.

تأتي تعليقات توريتشي بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، إن الأشخاص سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة معززة، أو جرعة ثالثة من لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهراً من تلقي التطعيم بالكامل، وقال أيضاً إنه من المحتمل أن يحتاج الأشخاص إلى الحصول على جرعات إضافية كل عام.

يأتي هذا فيما تواجه الهند، ثاني دولة أكثر تضررا جراء وباء كورونا بعد الولايات المتحدة، أزمة صحية خطيرة مع تسجيل أكثر من ألفي وفاة وأكثر من 300 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة فضلا عن نقص في العلاجات والأكسجين.

ووفقا للتقارير الأخيرة، فإن الهند لديها ما يقرب من 300 ألف حالة إصابة وأكثر من 2000 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وهي أكبر قفزة منذ اندلاع الوباء.

وفي نفس الأثناء، تم التعرف على سلالة جديدة في الهند من فيروس سارس-كوف-2، التي أطلق عليها B.1.618، والتي تنتشر في الغالب في غرب البنغال.

وقام بروفيسور فينود سكاريا، العالم في معهد الجينوم والبيولوجيا التكاملية التابع لمجلس البحوث العلمية والصناعية CSIR-IGIB في نيودلهي، بنشر تغريدة تضمنت خيطًا يشرح بالتفصيل اكتشاف فيروس كورونا جديد متحور يتميز بمجموعة من الجينات والمناعة وما يسمى بمتغيرات الهروب، وهي القدرة على مقاومة الأجسام المضادة التي تم اكتسابها بعد تلقي اللقاح. وأنه تم العثور على التسلسلات الأولية للمتغير B.1.618 في ولاية البنغال الغربية.

ووفقا للطبيب الهندي فان عزل أول تسلسل لهذا النسب في 10 أكتوبر من العام الماضي من مريض في ولاية البنغال الغربية. بينما يوجد النسب بشكل أساسي في الهند، ولكن تم العثور أيضًا على متغيرات في الولايات المتحدة وسويسرا وفنلندا وسنغافورة.