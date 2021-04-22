2983 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، ألفين و983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 297 ألفا و839 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2373 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 254 ألفا و971 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 39 ألفاً و859 شخصا، منهم أكثر من 14 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 100 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، أكدت السلطات الصحية - أمس - أن 695 ألفا و875 شخصا في كازاخستان تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، فيما تعهد وزير الصحة ألكسي تسوي بزيادة عدد مراكز التطعيمات في بلاده خلال الفترة القادمة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.