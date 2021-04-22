نقاش يحاول حرق بائع حياً بسبب 750 جنيها في حلوان

بعد أن طالبه بسداد المبلغ

كشفت تحريات رجال مباحث حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، تفاصيل جديدة في مصرع بائع علي يد نقاش صديقه بسبب 750 جنيها في حلوان.

و أوضحت التحريات ان المجني عليه أقرض صديقه مبلغ 750 جنيها، وعندما طالبه بهم وظن أنه يتهرب، هدد المجني عليه صديقه بزيارته وفضح امره.

- تحريات المباحث تكشف تفاصيل الحادث

وبالفعل عندما وصل المجني عليه الي منزل صديقه النقاش لمعاتبته و مطالبته بالمبلغ المالي المستحق، بادر المتهم بسكب كمية من البنزين عليه وحرقه حيا.

وكان قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغا من غرفة علميات النجدة، بوجود حريق كائن في عرب غنيم، و بالانتقال و الفحص تبين العقار مكون من 3 أدوار الدور مكون من شقتين.

- تفاصيل الواقعة

و تبين وجود آثار حريق على باب شقه الدور الثاني ملك "أ. ش"، 43 سنة،، نقاش و مقيم محل البلاغ ومصاب بحريق باليد اليسرى ، وتبين وصول المصاب " إ. ا"، 40سنة، بائع متجول، و مقيم في كورنيش النيل، إلى مستشفى النصر العمالي و مصاب حروق بأماكن متفرقه بالجسم بنسبه 90%،؜ ولا يمكن استجوابه.

و بإجراء التحريات بمعرفه رجال مباحث القسم تبين وجود خلافات مالية بين البائع و والنقاش لقيام الثاني باقتراض مبلغ مالي 750 جنيها منذ حوالي عشرين يوما من الثاني وتقاعس عن السداد والتهرب منه، فقام البائع بالتوجه لمنزل الثاني لمطالبته بمستحقاته فحدثت مشادة كلامية، وقام النقاش على إثرها بالقاء بنزين عليه و إشعال النيران، به مما نتج عنه الإصابات، و تم ضبط المتهم واقر بإشعال النار مما نتج عنه اصابة الثاني وكذا اصابة المتهم.