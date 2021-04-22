الهند تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

بـ 315 ألف إصابة جديدة

أعلنت الهند، اليوم الخميس، تسجيل نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم منذ تفشي الفيروس، فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.

وأبلغت وزارة الصحة الهندية، الخميس، عن 314835 إصابة جديدة، وهي حصيلة يومية لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم من قبل.

- ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 15.9 مليون

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميًا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررًا من الوباء، إلى 15.9 مليون، كما ارتفعت الوفيات بواقع 2104 حالات ليصل الإجمالي إلى نحو 185 ألف حالة.

- فصيلة متحورة تثير المخاوف

وتثير متحورة "هندية" لفيروس كورونا القلق نظرًا لخصائصها، والتدهور السريع للوضع الصحي في الهند، ولكن لم يثبت حتى الآن أنها أشد عدوى أو مقاوِمة للقاحات.

لكن ما يزيد من المخاوف هو اكتشاف ظهور سلالة جديدة من الفيروس في الهند.

وأكدت منظمة الصحة العالمية خطورة السلالة، وقالت إن اللقاحات المسجلة قد تكون أقل تأثيرا عليها، بينما يقول علماء إن الأبحاث على السلالة الجديدة أثبتت أنها تحتوي على طفرات تجعل منها أكثر قدرة على الانتشار والعدوى.

قالت مسؤولة ببرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن السلالة تم اكتشافها لأول مرة في ولايتين هنديتين بنهاية عام 2020، وقد زادت حالات الإصابة بهذه السلالة من الفيروس منذ نهاية العام الماضي.

- الفيروس يتحور وتزداد قدرته على الانتشار

وأوضحت أن الفيروس يتحور ويتغير بمرور الوقت، وهذا أمر مثير للقلق نظرًا لأن هذه التغيرات تمنحه القدرة على الانتشار والعدوى، "مما يكون له انعكاس على إجراءاتنا المضادة لمواجهة الجائحة التي تشمل استخدام اللقاحات".

تطور يثير المخاوف من آثاره السلبية على تدابير مواجهة الفيروس ليس في الهند، فحسب بل في العديد من بلدان العالم خاصة ما يتعلق منها باللقاحات المستخدمة.

- برنامج "كوفاكس" الدولي لتوزيع اللقاحات

ويعتمد برنامج "كوفاكس" الدولي لتوزيع اللقاحات على المصنع الموجود في الهند لتوفير الجرعات لأكثر من تسعين بلدا ناميا حول العالم، وأي تأخير أو توقف في هذا المصنع قد ينعكس سلبا على القدرة في التوزيع.

وقد أبطأت الهند المساعي التي يقودها برنامج "كوفاكس" لإرسال لقاحات لدول أخرى من المصنع الموجود على أراضيها حيث تبحث السلطات تغطية احتياجاتها الداخلية المتصاعدة أولا.

وتأتي هذه الموجة الثانية في الوقت الذي استخدمت فيه الهند أكثر من 100مليون جرعة لقاح منذ يناير الماضي، في محاولة لتعزيز برنامج الوقاية.

ورغم أن الهند هي ثالث دولة على مستوى العالم في ما يتعلق بمعدل إعطاء اللقاح لسكانها، لكن يبدو أن هذا ما زال غير ملائم بالمقارنة بعدد السكان الضخم.