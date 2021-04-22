الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي يتفاقم بشدة في ميانمار

3.4 مليون شخص يواجهون مصاعب للحصول على الغذاء

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم بشدة في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري والأزمة المالية الآخذة في التصاعد، حيث من المتوقع أن يجوع المزيد من الناس في الشهور المقبلة، وفقا لفرانس برس.

وأظهر تحليل أجراه برنامج الأغذية العالمي أن ما يصل إلى 3.4 مليون شخص آخرين، سيواجهون مصاعب مالية للحصول على الغذاء خلال فترة الشهور الثلاثة إلى الستة المقبلة، وستكون المناطق الحضرية هي الأكثر تضرراً مع تزايد فقدان الوظائف في مجالات التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار الغذاء.

وقال ستيفن أندرسون مدير البرنامج في ميانمار في بيان "فقد المزيد والمزيد من الفقراء وظائفهم ولا يملكون المال للحصول على الغذاء".

وذكر البرنامج أن أسعار الأرز وزيت الطهي في الأسواق ارتفعت بنسبة 5% و18% على التوالي منذ نهاية فبراير الماضي، وأن هناك مؤشرات على أن بعض الأسر في يانجون العاصمة التجارية لميانمار تعاني الحرمان من بعض الوجبات وتأكل كمية أقل من الأطعمة المغذية وأصبحت مدينة.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار على اتصالات هاتفية تطلب التعقيب، وانتزع جيش البلاد السلطة من الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً في الأول من فبراير الماضي، مما أسقط البلد الآسيوي في أتون الاضطرابات وأدى إلى استخدام القوة الوحشية لقمع احتجاجات حاشدة، وحركة للعصيان المدني على مستوى ميانمار ومقتل أكثر من 700 شخص حسبما تقول جماعة للمراقبة.

وكان الولايات المتحدة فرضت أمس الأربعاء عقوبات على شركتين إضافيتين مملوكتين للدولة في ميانمار في أحدث إجراء ضمن سلسلة من الخطوات العقابية بعد الانقلاب العسكري الذي وقع هناك وقالت إنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات على شركة ميانمار للأخشاب وشركة ميانمار للؤلؤ، مشيرة إلى أن الأخشاب واللآلئ تعد من المصادر الاقتصادية للجيش في البلاد.