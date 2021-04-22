النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يمنع فرض حظر السفر على أساس الدين

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يحد من قدرة أي رئيس للولايات المتحدة على فرض حظر السفر على أساس الدين، وهي خطوة رحب بها المدافعون عن الحقوق المدنية باعتبارها خطوة كبيرة إلى الأمام.

وتمت الموافقة على مشروع القانون، اليوم الخميس، بأغلبية 218 صوتا مقابل 208، ولا بد أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على هذا التشريع حتى يصبح قانونا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

ويأتي التشريع، المعروف بشكل غير رسمي باسم قانون عدم الحظر، ردا على "حظر المسلمين" المثير للجدل الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب والذي منع مواطنين عدة دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت إحدى خطوات ترامب الأولى حظر دخول الولايات المتحدة للمسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، مما أثار غضبا دوليا ومعارك قضائية محلية.

لكن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ألغى القرار بعد ساعات من توليه منصبه، مما مكن العديد من أفراد العائلات في الشرق الأوسط من زيارة أقاربهم لأول مرة منذ أربع سنوات.

من جانبه كشف تقرير أجرته لجنة الإنقاذ الدولية، عن انخفاض نسبة اللاجئين الواصلين إلى الولايات المتحدة، بعد تولي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحكم.

واستند التقرير ، على انخفاض نسبة قبول اللاجئين في العام المالي 2021، لتصل إلى 2050 لاجئًا فقط، على الرغم من وعود إدارة بايدن بزيادة عدد اللاجئين المسموح لهم بإعادة التوطين في الولايات المتحدة.

أدى تأخير بايدن في إصدار القرار الرئاسي إلى منع عشرات الآلاف من اللاجئين من إعادة التوطين في الولايات المتحدة، مع إلغاء أكثر من 700 رحلة جوية للاجئين من بعض أصعب مناطق الأزمات في العالم.

وكان بايدن أعلن عن خطته لرفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة، عبر برنامج إعادة التوطين التابع لمفوضية الأمم المتحدة، وتعهد بايدن بزيادة الحد الأقصى السنوي لقبو اللاجئين ليصل إلى 125 ألف لاجئ، خلال فترة 12 شهرًا.