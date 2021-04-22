الهند.. سلالة جديدة من كورونا تقاوم اللقاح

تواجه الهند، ثاني دولة أكثر تضررا جراء وباء كورونا بعد الولايات المتحدة، أزمة صحية خطيرة مع تسجيل أكثر من ألفي وفاة وأكثر من 300 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة فضلا عن نقص في العلاجات والأكسجين.

ووفقا للتقارير الأخيرة، فإن الهند لديها ما يقرب من 300 ألف حالة إصابة وأكثر من 2000 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وهي أكبر قفزة منذ اندلاع الوباء.

وفي نفس الأثناء، تم التعرف على سلالة جديدة في الهند من فيروس سارس-كوف-2، التي أطلق عليها B.1.618، والتي تنتشر في الغالب في غرب البنغال.

وبعد الطفرة المزدوجة لفيروس كورونا المُستجد، ظهرت حاليًا الطفرة الثلاثية؛ أي أنه تم اكتشاف ثلاث سلالات مختلفة من سارس-كوف-2 تتحد لتشكل متغيرًا جديدًا في أجزاء من الهند.

وقام بروفيسور فينود سكاريا، العالم في معهد الجينوم والبيولوجيا التكاملية التابع لمجلس البحوث العلمية والصناعية CSIR-IGIB في نيودلهي، بنشر تغريدة تضمنت خيطًا يشرح بالتفصيل اكتشاف فيروس كورونا جديد متحور يتميز بمجموعة من الجينات والمناعة وما يسمى بمتغيرات الهروب، وهي القدرة على مقاومة الأجسام المضادة التي تم اكتسابها بعد تلقي اللقاح. وأنه تم العثور على التسلسلات الأولية للمتغير B.1.618 في ولاية البنغال الغربية.

وووفقا للطبيب الهندي فان عزل أول تسلسل لهذا النسب في 10 أكتوبر من العام الماضي من مريض في ولاية البنغال الغربية. بينما يوجد النسب بشكل أساسي في الهند، ولكن تم العثور أيضًا على متغيرات في الولايات المتحدة وسويسرا وفنلندا وسنغافورة.

وعن تأثير اللقاحات، لا يمكن للعلماء بالوقت الراهن الإقرار بما إذا كان المتغير الجديد لديه القدرة على التسبب في إعادة العدوى بالإضافة إلى عدوى تتخطى الاستجابة المناعية لمن تلقوا اللقاح، حيث إنهم مازالوا بحاجة إلى بيانات تجريبية إضافية.

ولوحظ أن اثنين من المتغيرات الثلاثة في الطفرة الثلاثية لهما استجابات هروب مناعي؛ أي أنها أكثر مقاومة للأجسام المضادة. ويرجح الباحثون أن البديل الجديد لديه بعض القدرة على الهروب من المناعة المكتسبة بشكل طبيعي من كوفيد-19 أيضًا. كما يجب الاستمرار في "تعديل اللقاحات في ضوء مزيد من الفهم للفيروس وسلالاته المتحورة".