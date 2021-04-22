المونيتور الأمريكى يشيد ببرامج التطعيم ضد كورونا فى مصر

أشاد موقع المونيتور الأمريكي بالحملة المصرية للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث قال إن مصر تكثف حملة لقاح فيروس كورونا وسط تصاعد في عدد الحالات، كما زادت عدد مراكز التطعيم لتشمل العاملين في القطاعات كثيفة العمالة.

وتحدثت المونتيور مع مواطنة تدعى "فاطمة الزهراء" ربة منزل تبلغ من العمر 68 عامًا، تنتظر بفارغ الصبر دورها للحصول على لقاح فيروس كورونا في مركز للتطعيم في منطقة منطقة المعادي من حوالي 140 مركزًا للتطعيم أنشأتها وزارة الصحة والسكان على مستوى البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وقال المونيتور لقد كثفت الحكومة المصرية مؤخرًا حملة التطعيم الخاصة بها ، حيث وسعت نطاق إطلاق اللقاح ليشمل كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بعد عدة أسابيع من تلقيح الممارسين الصحيين .

وقالت زهرة لـ "المونيتور": "لقد سجلت أمس على موقع التطعيمات التابع لوزارة الصحة وتلقيت على الفور تقريبًا رسالة على هاتفي المحمول تحدد موعدًا لي في اليوم التالي". "لقد تم تطعيم أخي وزوجته وابن أخي ، لذا فكرت لماذا لا أنا؟"

وتعزو إلهام إسماعيل، المدير العام لدائرة صحة المعادي، الإقبال الكبير على اللقاحات في المعادي ، أحد أحياء القاهرة الأكثر ثراءً ان "غالبية السكان هنا متعلمون جيدًا وأكثر وعيًا بمخاطر فيروس كورونا".

وقالت إسماعيل "قمنا أمس بتلقيح أكثر من 260 شخصا". "أعلى رقم لدينا حتى الآن هو 300 من متلقي لقاح في يوم واحد، وكان علينا تمديد ساعات عملنا إلى الساعة 10 مساءً يوميًا خلال شهر رمضان لاستيعاب الجميع".

في 20 أبريل ، سجلت مصر 855 حالة إصابة جديدة و 42 حالة وفاة مرتبطة بـ كوورنا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 215.484 حالة والوفيات إلى ما يقرب من 13000.

بحلول 13 أبريل ، تم إعطاء ما مجموعه 355104 جرعة لقاح ، وفقًا لموقع منظمة الصحة العالمية.

يأتي هذا فيما أعلنت الحكومة مؤخرًا عن خطط لتصنيع اللقاح الصيني محليًا ، قائلة إنها خصصت مصنعين مملوكين لشركة Vacsera المملوكة للدولة لإنتاج اللقاح وزادت وزارة الصحة عدد مراكز التطعيم على مستوى الدولة في أواخر مارس الماضي من 40 مركزًا إلى 138 مركزًا ، على أمل تشجيع المزيد من المواطنين على التسجيل. كما أعلنت الحكومة أنها ستوسع نطاق انتشار اللقاح ليشمل أولئك الذين يعملون في قطاعات حيوية كثيفة العمالة مثل السياحة والبناء.

وفي خطوة أخرى لتسريع حملة التطعيم في البلاد ، استجابت الحكومة لاحتجاجات بعض أعضاء البرلمان الذين طالبوا في وقت سابق بتعليق جلسات البرلمان حتى يتم تطعيم جميع النواب.