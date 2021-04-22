اليوم.. إيناس عبد الدايم تشهد احتفال الإنتاج الثقافى بنصر العاشر من رمضان

تشهد دكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، احتفال قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، ويتم تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة، وعدد من نجوم ونجمات الفن، الذين قدموا أعمالًا فنية وطنية، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية

يأتى ذلك فى الليلة الرابعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، ويلي التكريم حفل غنائى تحييه الفنانة "مي فاروق"، حيث تشدو بباقة متنوعة من الأغانى الوطنية والدينية، بحضور كوكبة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة

كما يتضمن برنامج الاحتفال افتتاح معرض " انتصارات العاشر من رمضان فى الوثائق المصرية" الذى تنظمه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، بالتعاون مع القطاع، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف شادى سرور مدير عام مركز الهناجر للفنون، ويستمر المعرض حتى ٢٤ أبريل الجارى وذلك مع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور.

قطاع الانتاج الثقافي

يختص القطاع بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وابسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافياً وترفيهياً.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافيالإنتاج الثقافي والمتمثلة في كل من:

- الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح

- الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

- مركز الهناجر للفنون .