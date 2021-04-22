«اللهم اجعلني من المتوكلين عليك».. دعاء اليوم العاشر من رمضان

يبحث المسلمون في رمضان عن الأدعية التقرب إلى الله وطلب العفو والمغفرة والرحمة في هذا الشهر الكريم، ويصادف اليوم العاشر من رمضان، وتقدم "الدستور" أدعية اليوم العاشر من رمضان.



"اللّهُمّ اجْعَلني فيهِ مِن المُتَوَكِلينَ عَليْكَ. واجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ ، واجعَلني فيهِ مِنَ المُقرَّبينَ إليكَ بإحْسانِكَ يا غايَةُ الطّالبينَ ."

"يا حي يا قيوم نسألك بكل اسم هو لك أن تتقبل منا صيامنا و قيامنا و صلاتنا و قرآننا وأن تعفو عنا وترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم".

" اللهم اجبر بخاطري. يا الله وارفع عني الظلم وعن كل مظلوم ورد إليه حقه، واجعلهم يتذوقون نفس الكأس. التي أذاقوا منها عبادك الضعفاء، وأظهر الحق يا الله وانصر على الظلم، فلا يخفى عنك ظلم فأنت علام الغيوب."

“اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار”.



“اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا بعين جمالك فتغسل عقولنا وبواطننا من سوء الأفكار، وأن تقسم لنا من لطيف أنسك ما تنقي به أفئدتنا من أشباح المخاوف والأخطار، وأن تفتح علينا بالبساطة جنة البسط والطمأنينة واللطف والحنان كاملة الأنوار”.



“اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور، الذي يفتح به الصدور، وجميع الأمور، من هو زين الكون والحب الرباني المكنون، بعدد كل ما قال له الله كن فيكون، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم النشور، بجاهك يا عزيز يا غفور”.



وينصح أهل العلماء والفقهاء المسلمين باستمرار بالدعاء، ويعتبرون أن أفضل ما يبدأ به المسلم صيامه وقيامه هو الدعاء، مستشهدين بذلك ما ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين قال: ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ”، رواه الترمذي وصححه الألباني.