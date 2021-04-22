أبطال «الطاووس» يكشفون بصمات رؤوف عبدالعزيز على العمل

نشر المخرج رؤوف عبدالعزيز، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يظهر من خلاله كواليس تصوير مسلسل "الطاووس" المعروض حاليا عبر عدد من القنوات، والذى يشارك به فى الماراثون الرمضانى الحالى، والذى سيطر عليه حالة الود والتفاهم بالإضافة لروح المداعبة والفكاهة بين أبطال مسلسل الطاووس والمخرج رؤوف عبدالعزيز.

أبطال الطاووس يشيدون بمخرج المسلسل

وتضمن المقطع كلمة من أبطال مسلسل الطاووس عن تعاونهم بهذا العمل الذى يحمل قضية مجتمعية هامة مع المخرج رؤوف عبد العزيز، فأوضح الفنان جمال سليمان أن الطاووس، يعنى التعبير عز الإحساس المتضخم بالذكورة والمباهاة بها، والنظر للمرأة بنظرة دونية دون الاهتمام بكيانها أو حصانتها، موضحا أن المخرج رؤوف عبد العزيز كان يحرص على أن تكون الصورة لها معنى.

من جانبه، أوضح الفنان أحمد فؤاد سليم، أن المسلسل يستعرض قضية رأى عام وموجودة بالواقع وتحدث بظروف مختلفة دون التحديد أيضًا منهم، لافتًا إلى أن المخرج رؤوف عب العزيز واعيًا لعمله جيدًا ويهتم بالفنانين ويصور الموضوع.

كما شددت الفنانة القديرة سميحة أيوب على سعادتها بالتعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز الذى تفاجأت بالعمل معه الذى يحمل جمالا خاصًا فى عينه.

وأوضحت الفنانة سهر الصايغ أن مسلسل الطاووس لا يحاكى قضية بعينها والمخرج رؤوف عبد العزيز اهتم بالممثلين بشكل كبير.

يذكر أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وخلال الحلقات العشرة التي عرضت، نجح المسلسل في جذب الأانظار إليه بطريقة كبيرة من خلال القضية التي يناقشها.

وحفظ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق الذي جرى مؤخرا مع صناع المسلسل بعد البيان الذي أصدره المجلس خلال الأيام الماضية بعد إثبات موقف المسلسل وأنه حصل على كافة التصاريح اللازمة قبل وأثناء التصوير ولا مانع من استكمال عرضه.