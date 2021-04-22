البرازيل تسجل 79719 إصابة و3472 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيل 79719 إصابة و3472 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الثلاثاء.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79719، مقابل 69381 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 14122795.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 3472 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3321 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 381475 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

و تأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات و الوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.