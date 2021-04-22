مندوب ليبيا الأممى: نسعى لبحث نزع سلاح المرتزقة قبل مغادرتهم ليبيا

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني، مساء الأربعاء، وجود مساعي ليبية لعقد جلسة في مجلس الأمن بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية؛ لبحث آلية نزع سلاح المقاتلين الأجانب والمرتزقة قبل خروجهم من ليبيا.



وأكد السني، وفقا لبوابة الوسط الليبية الإخبارية، أن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أمر حتمي، لكن من الضروري نزع سلاحهم بآلية تتفق عليها اللجنة العسكرية المشتركة، لأن خروجهم بأسلحتهم سيعيد تدوير الصراع في ليبيا وزعزعة أمن الجوار والمنطقة كما يحدث الآن.

فرنسا وإيطاليا تطالبان خروج المرتزقة من ليبيا

كما طالبت كل من فرنسا وإيطاليا في بيان مشترك، الأربعاء، بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على استقرار تشاد والدول المحيطة بها بعد حادث مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، وفقا لقناة العربية.

ولفت البيان إلى دعم كل من فرنسا وإيطاليا للعملية السياسية في ليبيا، ومطالبتهما بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هناك.



وفي وقت سابق أقر مجلس الأمن بالإجماع مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وكتب جوتيريش لمجلس الأمن في السابع من أبريل قائلا: "سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية".



وأضاف: "في تلك الأثناء سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".



وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها في 15 مارس من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.



وفي القرار الذي تبناه مجلس الأمن اليوم الجمعة شدد المجلس على "المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء ومشاركة الشباب" في الانتخابات.



وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بمعمر القذافي في 2011.



وحث مجلس الأمن الدولي بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير" وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.