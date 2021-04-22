مديح وسهرات فنية.. أنشطة متنوعة بمراكز الإبداع من «التنمية الثقافية»

تتواصل في التاسعة من مساء اليوم الخميس، فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم، في كافة مراكزه الثقافية والإبداعية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

ويقيم مركز إبداع “قبة الغوري” عرضا جديدا من العروض الأسبوعية المتميزة التي تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، حيث تقدم الفرقة باقة من أشهر رقصاتها والتي تقدمها بشكل خاص خلال عروضها خارج مصر، وهي رقصة التنورة المستوحاة من الطقوس الصوفية المولوية، كما تقدم الفرقة أيضا لمشاهديها رقصة “الغوازي” الشهيرة بمدينة سنباط بالدقهلية والتي تسمى أيضا برقصة الغجر وفيها تظهر مهارة الفتيات في الرقص بالعصا والصاجات، وعلى أنغام المزمار البلدي تقدم الرقصة الشهيرة للفرقة “الحصان” وهي رقصة مستوحاة من رقص الحصان العربي الذي يجيد الحركة على إيقاعات وأنغام المزمار البلدي ويتميز بالذكاء وطاعة معلمه.

ويقدم المنشد الشيخ محمود التهامى ليلة جديدة من ليالى الإنشاد الدينى بقصر الأمير طاز، في مقره اللكائن خلف قسم الخليفة، حيث يتغنى بأشهر القصائد المعروفة مثل “البردة، قمر، ياهو، رسمتك وصعايدة يارسول الله”، كما يفتتح معرض للوثائق النادرة بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

وفى بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، تقدم الفنانة نهلة خليل أمسية طربية تضم مجموعة من أشهر الأغانى المصرية وزمن الفن الجميل، حيث تتغني بأغنيات “دار الأيام لكوكب الشرق أم كلثوم، أغنية الجندول لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أغنية فوق غصنك يا لمونة لفريد الأطرش وغيرها”.

وفي السيدة نفيسة، يبدأ مركز طلعت حرب الثقافى تقديم أولى ليالى مسرحية العرائس "الليلة الكبيرة"، بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح، يعقب العرض مجموعة من الورش الفنية لأطفال المنطقة.

وفي الإسكندرية، يقدم مركز الحرية للإبداع حفل غنائى للفنانة مريم صالح وفرقتها الموسيقية، حيث تتغنى بمجموعة متميزة من أشهر أغانى الشيخ إمام “مصر يا أمة يا بهية، عبد الودود وعيون الكلام”، كما يفتتح معرض للتصوير الفوتوغرافى بعنوان "عدسة الفن الإسلامى" يشارك به نخبة من فنانى الفوتوغرافيا بالثغر.