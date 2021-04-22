الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يشارك فى حملة ليلية للكشف عن متعاطى المخدرات 

محافظ قنا خلال الحملة
محافظ قنا خلال الحملة

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية ليلًا  لمتابعة فحص تحليل المخدرات لقائدي السيارات على الطرق السريع، ومدي التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافقه خلال الجولة، العميد أحمد صقر، مدير إدارة  مرور  قنا، والعميد وليد العاطون رئيس وحدة مباحث المرور، والدكتور خالد إبراهيم المقدم مدير الطب الشرعي بقنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية. 


وأكد محافظ قنا، على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات على الطرق السريع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددًا على أن عملية التحاليل تجرى في سرية تامة بدون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له،  للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمواد المخدرة، ومنع حوادث الطرق والحفاظ علي أرواح المواطنين، موضحًا أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. 


وأضاف «الداودى»،  أن لجنة فحص تحليل المخدرات لقائدي السيارات تضم فريق متخصص من الطب الشرعي قسم المخدرات والسموم  وصندوق مكافحة الإدمان ومباحث المرور . 


وتابع محافظ قنا أنه التزامًا بكافة القرارات والإجراءات الإحترازية  التي اتخذتها الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا تقوم إدارة مرور قنا بحملات مرورية مكثفة للتأكد من ارتداء ركاب السيارات والسائقين للكمامات، مع توقيع الغرامة الفورية على المخالفين، وكذا المرور على مواقف سيارات الأجرة لإلزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات. 

ومن جانبه، ذكر مدير الطب الشرعي بقنا، أنه تم اليوم إجراء فحص تحليل المخدرات لعدد ٥٤ سائقًا حتى الآن بنقطة تفتيش الكيلو ٦، وتبين عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، كما قامت اللجنة أمس بإجراء الفحص لعدد ٦٥ سائقًا بنقطة تفتيش كيلو ١٠ بمركز قفط، وتبين تعاطي ٦ حالات من السائقين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا على استمرار الحملات للكشف على تعاطي السائقين للمواد المخدرة بجميع مراكز المحافظة.

المرور اليوم محافظة بيان الدولة سيارات أحمد مدير

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