الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اليوم.. جوجل يحتفل بيوم الأرض العالمى

جوجل تحتفل بيوم الأرض
جوجل تحتفل بيوم الأرض العالمي

غير محرك البحث جوجل شكله احتفالا بيوم الأرض العالمي والذي يصادف اليوم ٢٢ أبريل.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن يوم الأرض العالمي. 

-يوم الأرض، هو حدث سنوي يُحتفل به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل لإظهار الدعم لحماية البيئة.

- احتُفل بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميًا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 بلدًا حول العالم.

-وقّعت الولايات المتحدة والصين ونحو 120 دولةً أخرى اتفاقية باريس التاريخية في يوم الأرض الواقع في عام 2016.

- وقد تضمن التوقيع على الاتفاقية مطلبًا رئيسيًا لدخول تنفيذ المشروع التاريخي لمعاهدة حماية المناخ التي اعتمدتها 195 دولة حاضرة بالإجماع في مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2015 للتغير المناخي في باريس.

-أسسه السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون، وهو سياسي وبيئى أمريكى، عندما قام ومساعده دنيس هايس بزيارة سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا عام 1969. 

-تملكهما الغضب والذعر عندما شاهدا كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال، هذا التلوث له تأثير خطير على البيئة ويجعل حياة الأسماك والطيور والأحياء المائية مستحيلة. 

-استطاع إقناع الرئيس "جون كنيدي"، ليقوم بعمل وطنى يتمثل فى مناقشة قضايا الحفاظ على البيئة، ولذا كان لنيلسون الفضل في تأسيس يوم الأرض  كيوم بيئي تثقيفى.

-تم الاحتفال به لأول مرة في 22 أبريل 1970، وبينما كان تركيز يوم الأرض الأول على الولايات المتحدة، لكن دينيس هايس Denis Hayes، والذي كان المنظم المحلى فى أمريكا في 1970، أسس منظمة The Bullit Foundation التى جعلت هذا اليوم دوليًا وأقامته عام 1990 فى 141 دولة.

-الهدف من الاحتفال بيوم الأرض، هو نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وإبراز القضايا البيئية كإحدى القضايا الأساسية فى العالم.
 

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