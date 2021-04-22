اليونان تعلن عودة السياحة ورفع الحظر المفروض

أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس عن عودة صناعة السياحة في البلاد بحلول 15 مايو المقبل، عندما يتم رفع الحظر المفروض على السفر بين المناطق المختلفة في البلاد.

وفي كلمة متلفزة، قال ميتسوتاكيس إنه "سيتم السماح للمطاعم والمقاهي بإعادة فتح المرافق الخارجية منها بدءا من 3 مايو".

وستبقى القيود التي كان العديد منها ساري المفعول منذ أوائل نوفمبر، مستمرة خلال عيد الفصح الأرثوذكسي في 2 مايو.

وبالرغم من إجراءات الإغلاق، كافحت اليونان لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي بدأت أواخر يناير.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في اليونان إلى 9713.

اليونان تعتزم إعادة فتح المطاعم الشهر المقبل

قال وزير الدولة اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، إن اليونان تهدف إلى إعادة فتح المطاعم مطلع الشهر المقبل، موضحا أن البلاد بحاجة ماسة إلى انتعاش القطاعات الاقتصادية قبل موسمها السياحي الصيفي القادم.

وأضاف وفقا لما ذكرته صحيفة كاثمريني اليونانية أن اليونان تعاملت بشكل جيد نسبيًا خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا إلى تشديد القيود أواخر العام الماضي لمكافحة الزيادة في عدد الحالات، موضحا أن المستشفيات تكافح حول أثينا ومدينة سالونيك الشمالية للتعامل معها.

وقال جيرابيتريتيس: "نعتزم افتتاح المطاعم بشكل منسق بعد عيد الفصح"، مضيفا أنه سيسمح للعملاء بتناول العشاء في الهواء الطلق.

وسوف يصادف عيد الفصح الأرثوذكسي اليوناني في 2 مايو.

اليونان توزع الاختبارات المنزلية مجاناً

وبدأت الحكومة توزيعًا هائلاً لأدوات الاختبار المنزلي المجانية هذا الشهر لإعادة فتح المدارس الثانوية وبعض الخدمات، حيث إنها حريصة على السيطرة على الوضع بشكل كافٍ قبل بدء الموسم السياحي في 14 مايو.

من جهة أخرى، فقد أبلغت السلطات الصحية حتي أمس عن 3789 حالة إصابة يومية بكوفيد- 19 و87 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات 320629 والوفيات 9627 على التوالي.