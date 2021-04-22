الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على «أم عبدة» مستريحة المنوفية المتهمة بالاستيلاء على 500 مليون جنيه

ضبط سيدة
ضبط سيدة

قررت النيابة العامة بقنا، حبس أم عبده، الشهيرة بمستريحة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى لها التجديد في الميعاد القانوني، كما قررت إخلاء سبيل أستاذ جامعي ومهندس بكفالة 2000 جنيه، واخلاء سبيل ابنتي المتهمة الأولى .

وكانت النيابة العامة بقنا، بدأت تحقياتها، في مشاجرة أصيب خلالها 5 من أبناء المنوفية بينهم أستاذ جامعي، ومهندس، وربة منزل، وابنتيها، أثناء تواجدهم بمنطقة الشؤون بمدينة قنا؛ بسبب خلافات مادية.

وكانت الأجهزة الأمنية في قنا، ضبطت مستريحة، بعد اتهامها بالنصب على المواطنين بمركز الباجور محافظة المنوفية، والاستيلاء منهم على قرابة 500 مليون جنيه.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من قسم قنا، بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إيهاب رئيس مباحث البندر، والرائد بسام حمزة معاون أول المباحث، والنقيب محمد جمال عبد القادر ، معاون المباحث من ضبط هالة «ز.م.ع»، وشهرتها «أم عبده»، بتهمة النصب على المواطنين بمركز الباجور في المنوفية، وفرت هاربة إلى قنا، بعد أن استولت على ملايين الجنيهات.

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، إن المتهمة قدمت إلى قنا منذ 20 يومًا، واستأجرت وحدة سكنية بمنطقة الشؤون مع أسرتها، وعشية أمس، تبلغ للنجدة بوجود مشاجرة في مسكن المتهمة، وانتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، وتبين وجود مشاجرة بين أستاذ جامعي ومهندس من المنوفية، مع المتهمة وابنتيها؛ بسبب مطالبتها برد قرابة 10 ملايين جنيه استولت عليها منهما.

وكشفت التحريات، أن الأستاذ الجامعي والمهندس، قدما من المنوفية إلى مقر إقامة المتهمة، بعد التوصل إليها، ونشبت بينهما مشادات ومشاجرة أسفرت عن إصابة المتهمة وابنتيها والأستاذ الجامعي والمهندس، وتم اصطحابهم جميعًا إلى قسم قنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بقنا حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى لها التجديد في الميعاد القانوني، كما قررت إخلاء سبيل أستاذ جامعي، ومهندس بكفالة 2000 جنيه، واخلاء سبيل ابنتي المتهمة الأولى .

وكان عدد من أهالي مركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، حرروا محضرًا ضد المتهمة، يتهمونها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ كبيرة بهدف توظيفها في عدد من المشروعات ثم هربت.

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