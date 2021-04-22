الجيش الإسرائيلى: الصاروخ السورى لم يصب مفاعل ديمونة

قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إن الصاروخ السوري الطائش لم يصب مفاعل ديمونة و"لم يقترب حتى منه".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب من سوريا، مشيرا إلى أن قواته هاجمت البطارية التي تم إطلاقه منها.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "عقب بلاغ تفعيل الإنذار، أطلق صاروخ أرض-جو من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسقط في منطقة النقب".

وأضاف: "ردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي قبل بضع دقائق البطارية التي أطلقت الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض-جو أخرى في الأراضي السورية".

القوات السورية تتصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي في ريف دمشق

كما أفادت وكالة "سانا"، بأن وسائط الدفاع الجوي للقوات الحكومية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق.



يأتي ذلك عقب سماع دوي انفجار مفاعل ديمونا النووي، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاق صفارات الإنذار في محيط مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب جنوب إسرائيل.

ونقلت إذاعة "كان" ووكالة "رويترز" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة أبو قرينات في النقب بالقرب من ديمونا، ويجري التحقيق في التفاصيل.

وأكد مراسل وكالة "رويترز" سماع دوي انفجار على بعد حوالي 90 كيلومترا عن أبو قرينات قبل دقائق من رسالة نصية أرسلها الجيش الإسرائيلي، بينما قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الحديث يدور عن "حدث غير عادي".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تقارير غير مؤكدة تفيد أن الانفجار قرب مفاعل ديمونا جاء نتيجة استجابة بطارية باتريوت لصاروخ تم إطلاقه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب ما ورد انطلق الباتريوت من قرب ديمونا واعترض صاروخا فوق مدينة موديعين.

وأفاد سكان من جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك وسط إسرائيل والقدس ، أنهم سمعوا "انفجارات مدوية" "هزت المنازل".

ومع ذلك ليس من الواضح في هذه المرحلة من أين تم إطلاق الصاروخ.

وأشارت عدة مؤشرات إلى إطلاق الصاروخ من العراق، فيما أفادت تقارير أخرى أنه جاء من مدينة درعا جنوبي سوريا إثر غارة جوية إسرائيلية على المنطقة.

وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن الانفجار بالقرب من مفاعل ديمونا ناجم عن صاروخ من سوريا مضاد للطائرات تجاوز هدفه

ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في الحادث.