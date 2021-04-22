وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات لأولياء الأمور والطلاب، فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، وكذلك الأول والثاني الثانوي "سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف في الأسبوع القادم في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ إبريل إن شاء الله" بنظام الامتحانات المجمعة، للتقليل من عدد مرات الحضور.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، بمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا مع خالص التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح".

في ذات السياق، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة نتيجة البروفة التجريبية الأولى لامتحانات الثانوية العامة التي تم عقدها أيام 18 و20 و22 أبريل 2021، اليوم الخميس، وذلك لطمأنة الناس في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة مع الرأي العام.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، تجربة الدخول على السحابة الإلكترونية للامتحانات الإلكترونية عبر التابلت الخاص بالطلاب، باستخدام شرائح التابلت الـ4G فقط، وذلك للتأكد من الإعدادات الخاصة بشرائح التابلت، والاطمئنان على توفر التغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي أثناء امتحانات الثانوية العامة الالكترونية ، مع غلق شبكة الـWifi في هذا اليوم.

وأوضح شوقي، أن الامتحانات التجريبية التي تجريها وزارة التربية والتعليم حاليا في المدارس في غاية الأهمية بالنسبة للطلاب، فيجب على الطلاب الالتزام بخوضها حتى يتثني لنا رصد المشكلات التقنية التي قد تواجههم.

وكشف وزير التعليم، أن هناك جيشا من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات ،واجهزة عديدة في الدولة، تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة، لافتا إلى أن هذا هو هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة.

وطالب وزير التعليم، أولياء الأمور بترك الأمور الفنية لبروفة امتحانات الثانوية العامة للمهندسين، قائلا: "لأننا نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية لا يمكن بحثها على السوشيال ميديا، وبالتالي كل المطلوب هو التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسي التطوير التكنولوجي بأى مشكلة ، وتابع سوف نختبر بدائل كثيرة ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على أدق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية".

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستجري محاكاة بأسئلة كاملة لطلاب الثانوية العامة في الاختبارات التجريبية خلال شهر مايو لما سيجري تماما في امتحانات الثانوية العامة في 4 يوليو القادم، حتي يتدرب الطلاب علي شكل الامتحان الالكترونية بنظام الاسئلة الجديدة والكتاب المفتوح.