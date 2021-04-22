ياسر جلال يوشك على الانتهاء من تصوير «ضل راجل» بالتزامن مع عرضه

يواصل النجم ياسر جلال، تصوير أحداث مسلسل "ضل راجل" ويشارك الجمهور بعدد كبير من الصور في كواليس التصوير كنوع من تشويق الجمهور للأحداث.

وأوشك ياسر جلال وكل فريق عمل المسلسل على الانتهاء من تصوير كافة المشاهد، وذلك بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة “الحياة”، حيث يخوض به السباق الرمضاني الجاري، ولم يتبق لهم سوى أيام قليلة لتصوير الحلقات الأخيرة للعمل وتسليمها قبل الأسبوع الأخير من الشهر الكريم.

من ناحية أخرى أعرب النجم ياسر جلال، عن سعادته بردود الأفعال التي تصل له عن المسلسل ويؤكد أن هناك العديد من المفاجآت في العمل.

وكان النجم ياسر جلال قد تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، بهشتاجين مختلفين أحدهما يحمل اسم مسلسله "ضل راجل" والآخر يحمل اسمه "ياسر جلال"، وذلك بعد أن لاقت الحلقات التى تم عرضها حتى الآن صدى واسعا وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

وتضمنت تعليقات الجمهور على تويتر: "المسلسل رائع واداء ياسر جلال متميز" وكتب آخر: "ليه ياشهد عملتي كده" وكتب آخر: "ياسر جلال الأب حسيت أنه أبويا" ودعا آخر له أن يلتقي بفاعل هذه الجريمة في ابنته.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير.

والعمل من مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية.

مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل

مسلسل ضل راجل